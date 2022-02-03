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Звезда «Титаника» Кейт Уинслет стерла всю косметику перед камерой

Шоу-бизнес
Звезда «Титаника» Кейт Уинслет стерла всю косметику перед камерой
instagram.com  /  @kate.winslet.official

Вашингтон, 3 февраля. Известная британская актриса театра, кино и телевидения Кейт Уинслет решилась на отважный шаг: звезда «Титаника» и «Вечного сияния чистого разума» смыла всю косметику, стоя перед камерой.

Уинслет 5 октября 2021 года отметила свой день рождения — звезде исполнилось 46 лет. Многим поклонникам таланта актрисы хорошо известно, что она никогда не старалась соответствовать насаждаемым масс-медиа идеалам красоты.

Очередным доказательством справедливости этого утверждения стало участие Уинслет в съемках, организованных известным производителем косметики в рамках Международного месяца повышения самооценки.

«Итак, самая сложная часть. Действительно сложная для всех нас: знать, каково это — быть достойным. Без всего этого, поскольку, давайте начистоту, я не выгляжу так все время», — высказалась актриса, после чего принялась смывать свой макияж.

Звезда «Титаника» Кейт Уинслет стерла всю косметику перед камерой
Prt Scr instagram.com / @lorealparis

Пользователи в комментариях под роликом выразили свое восхищение смелостью кумира и отметили, что ей даже лучше без косметики. Один из комментаторов добавил, что внешность Уинслет в полной мере передает ее прекрасный внутренний мир.

Похвастаться «нестареющими» артистками может не только западный, но и отечественный шоу-бизнес. Одной из них, по мнению многих россиян, является известная певица Лариса Долина, опубликовавшая на днях архивный снимок с Львом Лещенко.

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актриса титаник уинслет
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