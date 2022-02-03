Астрологи предупредили о четырех опасных днях в феврале 2022 года

Волгоград, 3 февраля. Астрологи назвали четыре самых опасных даты в феврале 2022 года. В эти дни не рекомендуется назначать важные встречи и принимать рискованные предложения.

Формирование мощного биополя ожидается 11 февраля. Это произойдет под влиянием соединенных Меркурия и Плутона, которые будут расположены напротив Земли. В это время у людей может нарушиться привычный жизненный ритм, поэтому необходимо заведомо распланировать свое время, пишет «МК в Волгограде».

Энергии Марса и Венеры объединятся 16 февраля. Негативное воздействие в этот день осложнится влиянием Луны. В связи с этим астрологи предупреждают, что третья неделя месяца будет особенно напряженной. Также следить за эмоциями рекомендуется 24 и 25 февраля. В этот период убывающая Луна будет находиться в созвездии Стрельца. Такое положение спутника Земли оказывает негативное влияние на энергетический фон.

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Влияние планет в эти даты может осложнить жизнь. В связи с этим не следует взваливать на себя большое количество работы и назначать серьезные встречи, посоветовали эзотерики.

Исключая некоторые даты, с февраля начнется благотворный период для любых начинаний. Об этом рассказал экстрасенс и астролог Денис Холодницкий. Уже с 3 февраля жизнь многих людей наладится, а истерия и нервозность пойдут на спад.