Санкт-Петербург, 3 февраля. Лидер партии «Новое согласие» Янис Кузинс оценил в ходе эфира медиацентра «Патриот» перспективы экономики Латвии в случае потери транзита российских и белорусских грузов.

Главный редактор радиостанции «Пик» отмечает, что экономическая система Латвии очень тесно сплетена с экономиками России и Белоруссии, поэтому кардинальные изменения в выстроившихся контактах грозят подорвать стабильность прибалтийской республики.

По словам Кузинса, западные страны Евросоюза не предлагают Прибалтике экономических инициатив, кроме как бесконечные кредиты, на которые всегда легко соглашаются власти страны. При этом страны региона в основном зарабатывают благодаря Москве и Минску, которые пускают различные грузы через их порты.

Кроме того, подмечает собеседник эфира, сейм Латвии в настоящее время пытается провернуть серую «схему» с передачей множественных портов в частные руки, чтобы зарабатывать на магистралях после их приватизации. Также Янис рассказывает, что местная экономика каждый день сталкивается со все возрастающими трудностями. К примеру, рынок буквально заваливают дешевыми немецкими товарами, из-за чего рушатся локальные бизнесы, ведь люди идут туда, где бюджетно.

Латвия почти ничего не производит, констатирует политик. Единственное, что осталось от богатого советского наследия в виде электротехнического предприятия ВЭФ, автомобильного завода РАФ и радиозавода RRR — это рижские шпроты.

Латвийский бизнес недавно также акцентировал внимание на проблеме резкого подорожания электричества. Как считают предприниматели, власти страны занимаются махинациями, наживаясь на росте цен в секторе, вместо того, чтобы поддержать население. Соответствующее мнение коммерсантов выразил бизнесмен Киров Липман.