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Ирина Дубцова объяснила решение избавиться от грудных имплантов

  /   Обновлено: 03 февраля 2022 18:11
Шоу-бизнес
Ирина Дубцова объяснила решение избавиться от грудных имплантов
wikipedia.org  /  Djoz23 / CC BY-SA 4.0

Москва, 3 февраля. Певица Ирина Дубцова призналась, что решилась на операцию по уменьшению груди после 12 лет с имплантами. Артистка объяснила, что предпочла вернуться к естественному размеру.

Речь об операции зашла, когда Дубцова неожиданно отменила несколько запланированных концертов. Вскоре звезду заподозрили в заражении коронавирусной инфекцией, однако певица поспешила успокоить поклонников. Артистка призналась, что приостановила работу, потому что перенесла операцию. Тогда один из поклонников связал это с недавней процедурой артистки по удалению грудных имплантов. По словам звезды в Instagram, она решилась речь под нож хирурга ради возвращения к прежним формам.

«Они меня «толстили». Стояли уже 12 лет. Тяжело, не модно, надоело», — объяснила исполнительница.

Ирина Дубцова объяснила решение избавиться от грудных имплантов
Prt Scr instagram.com / @dubtsova_official

Артистка добавила, что полностью довольна своей внешностью. Она также отметила, что не планирует больше обращаться к хирургам, передает «Вечерняя Москва».

При этом звезда не стала раскрывать причины экстренной госпитализации. 1 февраля она вышла на связь с поклонниками и сообщила, что с ней все в порядке. Однако артистке пришлось перенести экстренную операцию, из-за чего пострадало ее концертное расписание и сел голос после трубки в горле.

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хирургия певица красота дубцова
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