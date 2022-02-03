«Трансформации Шарикова»: музыкант Шнуров получил жесткую отповедь за клип, посвященный Собчак

Конфликт между лидером группы «Ленинград», музыкантом Сергеем Шнуровым и телеведущей Ксенией Собчак стал одной из главных тем обсуждения в последние сутки. Шнуров, который давно и по разным поводам пикируется с Собчак, в последнее время выпустил на своем YouTube-канале в полном смысле пулеметную очередь клипов, заодно представив во всех видах свою новую солистку Зою (по данным СМИ, настоящее имя незакомплексованной девушки — Ксения Руденко). Эта солистка уже блеснула в новых клипах «Ленинграда» о зимних проблемах Санкт-Петербурга, о популярной торговой сети. И вот, наконец, Шнурова, как говорится, «метнуло». 2 февраля группировка «Ленинград» выпустила скандальный клип «Шмарафон», неожиданно посвященный Ксении Собчак. Зоя спела про смертельное ДТП, в котором Собчак фигурировала в качестве пассажирки, а также отважно проехалась на тему, связанную с пятилетним сыном телеведущей. В ответ Сергей Шнуров получил жесткую отповедь не только от самой телеведущей и ее окружения, но также от представителей шоу-бизнеса и от интернет-пользователей.

Сама Собчак отреагировала на появление клипа, скорее, с презрительной жалостью, посчитав, что Шнуров просто утратил свой талант после того, как бросил пить. Еще более убийственных эпитетов лидер «Ленинграда» удостоился от близких телеведущей — ее нынешнего и бывшего супругов Константина Богомолова и Максима Виторгана.

Виторган, в частности, устало высказался по поводу «некрасиво» стареющего Шнурова так:

«Вялый член приветливо машет головкой».

Константин Богомолов сравнил фронтмена «Ленинграда» с героем фильма по повести Михаила Булгакова «Собачье сердце» — Полиграфом Шариковым.

«Я вообще не смотрю на случай Шнурова как на человеческую ситуацию, — написал Богомолов в Instagram. — Мы в лице Шнурова имеем уникальный случай вживую следить за трансформациями Шарикова. <…> Давайте смотреть на это не осуждая, не возмущаясь, а научно, не призывая несчастное животное сохранить человеческий облик, а просто фиксируя в тетрадки, как будет расти на лице шерсть, как будет распадаться речь, и, наконец, как забудет наш герой, на чем носят очки».

Приведенный фрагмент знаменитого фильма Богомолов назвал «хроникой одного из многих корпоративов прошлых лет».

Деятели шоу-бизнеса и многие публичные люди в этом конфликте решительно заняли сторону Собчак, посчитав низостью сведение счетов через ребенка.

«Удивительную гадость сделал этот Шнуров», — в частности, написал в Facebook журналист Сергей Пархоменко, который отдельно похвалил выдержку и интеллигентность Максима Виторгана.

Критиков Шнурова поддержал журналист и блогер Вадим Манукян, пристально следящий за жизнью российского шоу-бизнеса.

«Шнур решил о себе напомнить. Выпустил сразу несколько клипов. И тут он нашел, казалось бы, беспроигрышную карту. Пни Собчак — и получишь поддержку, как говорится, «широкого круга масс». В целом, конечно, если бы клип касался только Ксении, думаю, он бы имел, скорее, позитивные отклики. Но тут вышедший, на мой взгляд, в тираж музыкант решил в шуточной форме порассуждать на тему ребенка Собчак. И перешел все границы допустимого. Лично у меня уже достаточно давно сложилось негативное отношение к Шнуру, к его поведению и творчеству. А сейчас он, на мой взгляд, просто в очередной раз показал своим творением, что с подобными «творческими потугами» ему пора завязывать», — посоветовал музыканту Вадим Манукян.

Конфликт Ксении Собчак и Сергея Шнурова — довольно давний. СМИ относят его начало к 2018 году — ко времени развода музыканта с его третьей женой Матильдой, с которой Собчак сохранила дружеские отношения. Отметим, по данным СМИ, через несколько часов после выхода скандального клипа фанатская страница Шнурова в Instagram, где были опубликованы последние клипы «Ленинграда», исчезла. Также сообщается, что новый клип перестал быть доступен в группе «Ленинграда» в соцсети «ВКонтакте».