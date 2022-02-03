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Генштаб армии отчитался об успехах ВС Мали за последнюю неделю

Весь мир
Генштаб армии отчитался об успехах ВС Мали за последнюю неделю
Global Look Press  /  © Nicolas Remene / Keystone Press Agency

Бамако, 3 февраля. Генеральный штаб национальной армии Мали опубликовал коммюнике об успехах правительственных войск (FAMa) за последнюю неделю. Об этом сообщает Mali24.

«Помимо обеспечения безопасности на культурно-массовых мероприятиях и патрулирования дорог, вооруженные силы продолжают проведение разведки и воздушно-десантных операций. Солдаты взяли под контроль границы с Мавританией, чтобы следить за перемещениями джихадистов в удаленных частях страны.

Суммарно армия Мали зачистила четыре МТО-базы радикалов, ликвидировала 43 террориста, а также конфисковала 31 мотоцикл, 6 автомобилей и 10 грузовиков. Кроме того, бойцы FAMa изъяли 18 автоматов AK-47, восемь пулеметов разных калибров и три противотанковые ракетные установки LRAC»,— написано в коммюнике.

В конце ноября временные власти официально заявили о прибытии в страну российских специалистов, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера», для обучения личного состава национальной армии. Укрепление комплексного сотрудничества между Россией и Мали вызвало недовольство у Европы, в частности, у Франции.

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