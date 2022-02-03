Генштаб армии отчитался об успехах ВС Мали за последнюю неделю

Бамако, 3 февраля. Генеральный штаб национальной армии Мали опубликовал коммюнике об успехах правительственных войск (FAMa) за последнюю неделю. Об этом сообщает Mali24.

«Помимо обеспечения безопасности на культурно-массовых мероприятиях и патрулирования дорог, вооруженные силы продолжают проведение разведки и воздушно-десантных операций. Солдаты взяли под контроль границы с Мавританией, чтобы следить за перемещениями джихадистов в удаленных частях страны.

Суммарно армия Мали зачистила четыре МТО-базы радикалов, ликвидировала 43 террориста, а также конфисковала 31 мотоцикл, 6 автомобилей и 10 грузовиков. Кроме того, бойцы FAMa изъяли 18 автоматов AK-47, восемь пулеметов разных калибров и три противотанковые ракетные установки LRAC»,— написано в коммюнике.