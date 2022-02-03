«Модное насилие»: как найти управу на треш-стримеров и защитить детей от токсичного контента

Наказание для организаторов треш-стримов необходимо максимально ужесточить. Только такая мера позволит оградить российскую молодежь от аморального и калечащего психику контента. Об этом в беседе с ФАН сказал общественный деятель, эксперт по вопросам развития инфраструктуры и образования Сергей Буторин.

Как правило, уголовное наказание настигает стримеров только после того, как та или иная жертва, не выдержав пыток и издевательств, остается с инвалидностью или вовсе погибает. Как это было, например, со Станиславом Решетниковым, во время прямого эфира которого умерла девушка, выставленная перед этим без одежды из дома. Решетников в итоге получил наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Но сколько еще таких треш-стримеров, чьи жертвы пока еще живы? А главное, как оградить подрастающее поколение от такого контента?

Интернет-пространство изобилует тематическим выбором на любой вкус, в прямом смысле этого слова. Львиную долю своего времени большинство людей проводит именно в Сети, однако среди жителей этой виртуальной реальности очень много детей. Как выразился Буторин, соцсети — это глобальный источник информации, в котором изобилие затмевает безопасность, — словно параллельный мир анархизма, без полиции, охраны.

Наиболее подвержены опасности дети, молодежь, ведь в силу недостаточного жизненного опыта они могут серьезно пострадать, воспринимая вредную информацию как истину, либо став свидетелями жестоких сцен. На сегодняшний день нам известно как минимум о трех недавних треш-стримах в социальных сетях, которые завершились летальным исходом. Есть судебные прецеденты, когда съемка подобного контента доводила участников и организаторов до уголовной ответственности.

«Мое мнение, что данные случаи — это прямой показатель роста агрессивности в обществе среди молодежи. Ведь мы говорим не только об организаторах смертельных и калечащих эфиров, но и о тех, кто эти стримы смотрит, вырабатывая чувство мазохизма и агрессии. А это наши дети. Организаторы же пытаются стать известными через такие трансляции», — сказал Буторин.

По его словам, бороться с таким негативом на уровне «мирового зла» очень сложно, так как информация в социальных сетях распространяется очень быстро. Ситуацию усугубляет еще и то, что блогерство сейчас рассматривается почти как альтернативное СМИ, а блогеры как носители информации влияют на сознание своих подписчиков. Информация, которой блогер подпитывают своих подписчиков, дети зачастую воспринимают за чистую монету, поэтому стараются копировать основную модель поведения своего «кумира».

из личного архива Сергея Буторина /

«Оградить подрастающее поколение от просмотров токсичных стримов можно путем создания новых креативных, вовлекающих площадок с позитивной повесткой. Немаловажную роль сыграет и модернизация мест времяпрепровождения молодежи — это парки, где не распивают спиртные напитки, а проводят литературные, научные или просто развлекательные встречи, где будет место для взрослых и детей», — объяснил Буторин.

Также будет полезно модернизировать спортивную инфраструктуру, пересмотреть перечень кружков, где дети с учетом своих предпочтений могут заняться спортом или творчеством, считает эксперт. Также необходимо внедрять новые образовательные продукты для подрастающего поколения. Но помимо внедрения программ, нацеленных на позитивное развитие российской молодежи, надо разрабатывать систему контроля и вносить поправки в законодательство с целью предупреждения «вредного» контента в Сети.

«Необходимо ужесточить наказание организаторам треш-стримов и различных асоциальных сообществ. Поправки надо внести в уголовный кодекс, чтобы санкции за подобные действия в Сети были жестче. На уровне МВД следует отслеживать и блокировать треш-стримы, а организаторов — сразу привлекать к ответственности. Распространение вредного и аморального контента через интернет — преступление, которое нужно пресекать в корне. Это не борьба за ограничение свободы слова. Это борьба, за чистоту и нравственность, что является залогом прогрессивности», — заявил Буторин.

Увы, смерть в прямом эфире — не самое редкое явление. Одни ставят на кон свою жизнь ради просмотров и лайков, другие выражают протест в виде публичного самоубийства, третьи доходят до абсурда и уже не понимают, что делают. ФАН собрал топ-10 самых страшных стримов, повлекших за собой страшные трагедии.