Армия Мали приняла крупное пополнение новобранцев

Бамако, 3 февраля. Более 235 новобранцев завершили двухмесячный курс подготовки и пополнили ряды национальной армии Мали (FAMa).

«Малийцы в возрасте от 18 до 30 лет с 1 декабря 2021-го по 31 января 2022 года обучались тактике, стрельбе, обращению с разнообразным оружием и оказанием первой помощи. Директор Центра подготовки капитан Шейкне Сиссоко высоко оценил успехи молодых людей. По его словам, новобранцы отличаются хорошими физическими, моральными и интеллектуальными данными. Офицер призвал пополнение использовать полученные знания на благо мира в республике», — написано в коммюнике Генерального штаба армии Мали.

В ближайшее время бойцов отправят на север страны, где они присоединятся к борьбе с террористическими формированиями и внесут вклад в обеспечение безопасности гражданского населения. Также он призвал новобранцев повышать осведомленность жителей в удаленных деревнях.

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В конце ноября переходное правительство республики официально заявило о прибытии российских инструкторов для обучения национальной армии. В западных СМИ этих специалистов назвали сотрудниками «ЧВК Вагнера». Взаимодействие России и Мали в сфере безопасности вызвало негодование у Европы, в частности, у Франции.

Ранее Генштаб национальной армии Мали открыл специальную горячую линию для граждан. Новый колл-центр займется обработкой поступающей информации о террористических группировках и фактах нарушения прав человека.