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Риелтор Бендриков ожидает снижения стоимости жилья в России к началу лета

  /   Обновлено: 03 февраля 2022 17:59
Экономика
Риелтор Бендриков ожидает снижения стоимости жилья в России к началу лета
pixabay.com

Москва, 3 февраля. Конец вести и лето могут стать лучшим временем для приобретения жилья в 2022 году, считает риелтор Олег Бендриков. Об этом он рассказал в разговоре с журналистами «Ленты.ру».

По его словам, традиционно в это время наблюдаются самые низкие цены на недвижимость в году. Многие покупатели уезжают, а собственники снимают объявления до осени в ожидании того, что покупательский спрос увеличится, объяснил эксперт.

Как он ожидает, повышение ипотечных ставок приведет к снижению цен на жилье. Однако пока что немногие собственники квартир сейчас готовы снизить стоимость предложения и ожидают покупателей по максимальной цене, указал Бендриков.

Российские застройщики в 2021 году начали работу над возведением 43,6 млн квадратных метров. В результате этого на 1 января текущего года объем строящихся объектов достиг 96,4 млн квадратных метров.

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