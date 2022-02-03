Журова оценила запрет минспорта Украины общаться на русском во время ОИ-2022

Москва, 3 февраля. Светлана Журова поделилась мнением о решении Министерства молодежи и спорта Украины запретить спортсменам разговаривать на русском языке во время Олимпиады.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Светлана Журова выразила сожаление в связи с тем, что украинским участникам Игр 2022 года в Пекине запретили общаться на русском языке и фотографироваться со спортсменами из РФ. Об этом депутат Госдумы рассказала в ходе круглого стола «Российский спорт: развитие нации и интересы страны».

«Очень грустно от того, что украинские политики запретили своим спортсменам говорить на русском языке, общаться с нашими ребятами, фотографироваться с ними. Не знаю, как это будет происходить. Давайте гипотетически представим: стоят на пьедестале украинец, занявший первое место, русский, занявший второе, и американец с третьим местом. И что, украинский спортсмен будет как-то отдельно фотографироваться с американцем?» — возмутилась Журова.

Зимние Игры 2022 года пройдут в столице Китая с 4 по 20 февраля. В них примут участие 45 украинских спортсменов и 212 олимпийцев из РФ. Из-за санкций WADA по отношению к РУСАДА россияне выступят в Пекине под флагом ОКР.