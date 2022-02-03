Shell планирует нарастить поставки газа на рынок ЕС в случае обострения кризиса

Лондон, 3 февраля. Нефтегазовая компания Royal Dutch Shell сообщила о намерении увеличить поставки газа в Европу в случае обострения кризиса на европейских рынках. Об этом пишет Bloomberg.

В организации указали, что пока ЕС не испытывал настоящих перебоев поставок из РФ. Но если таковые действительно произойдут, из-за санкций или по иной причине, Shell проявит инициативу, заявил исполнительный директор компании Бен ван Берден.

Shell объединяет энергетические и нефтехимические предприятия, работающие более чем в 70 государствах. Более 44% концерна контролирует Nederland Centraal Instituut Voor Giraal Effectenverkeer BV.

Энергетическому кризису в ЕС предсказали скорый конец из-за теплой зимы. Метеорологические службы сообщают, что в феврале погода будет мягче, что поспособствует падению спроса на голубое топливо.