Китай и Аргентина подписали соглашение о строительстве АЭС

Буэнос-Айрес, 3 февраля. Правительство Аргентины и Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) подписали контракт на 8 млрд долларов для строительства атомной электростанции Atucha III. Об этом сообщает CNNC.

Компания объявила о заключении соглашения по осуществлению инженерно-конструкторских, закупочных и строительных услуг. Для работы атомной электростанции будет применена китайская технология с использованием трехпетлевого водо-водяного ядерного реактора с водой под давлением Hualong-1 (HPR1000).

China assina acordo de US$ 8 bi para construir usina nuclear na Argentina https://t.co/ENb1nbaF5Z — Folha de S.Paulo (@folha) February 2, 2022

В конце этой неделе президент Аргентины Альберто Фернандес планирует нанести визит в КНР.

Таким образом, страны договорились о восстановлении проекта, который был приостановлен в течение нескольких лет. Впервые инициатива была озвучена при администрации Кристины Киршнер, стоявшей во главе страны с 2007-го по 2015 года.

????????Today, Argentina’s government signed a contract for the construction of a new nuclear power plant - the fourth financed by China. Follow this thread to get to grips with the story ????https://t.co/SjUiuqxkNq — Diálogo Chino (@DialogoChinoEN) February 1, 2022

По информации правительства Аргентины, строительный проект предполагает инвестиции в размере 8 млрд долларов для проектирования, создания, приобретения, поставки и ввода в эксплуатацию реактора HPR1000. Работы начнутся в конце этого года.

«Мощность АЭС Atucha III будет составлять 1200 МВт, а первоначальный срок эксплуатации будет равняться 60 годам. Это позволит расширить ядерный потенциал Аргентины», — написано в заявлении правительства.

Реактор будет установлен в городе Лиме, провинции Буэнос-Айрес.

Власти КНР завершили разработку первого национального реактора третьего поколения Hualong-1 в 2021 году. Свыше 90% компонентов HPR1000 производятся локально. Аргентина станет второй после Пакистана страной, где будет использоваться данная китайская технология.

Около 7,5% электричества в Аргентине производится на атомных электростанциях. Доля возобновляемых источников энергии существенно увеличилась благодаря программе RenovAr.