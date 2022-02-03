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Китай и Аргентина подписали соглашение о строительстве АЭС

Весь мир
Китай и Аргентина подписали соглашение о строительстве АЭС
Global Look Press  /  Xinhua

Буэнос-Айрес, 3 февраля. Правительство Аргентины и Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) подписали контракт на 8 млрд долларов для строительства атомной электростанции Atucha III. Об этом сообщает CNNC.

Компания объявила о заключении соглашения по осуществлению инженерно-конструкторских, закупочных и строительных услуг. Для работы атомной электростанции будет применена китайская технология с использованием трехпетлевого водо-водяного ядерного реактора с водой под давлением Hualong-1 (HPR1000).

В конце этой неделе президент Аргентины Альберто Фернандес планирует нанести визит в КНР.

Таким образом, страны договорились о восстановлении проекта, который был приостановлен в течение нескольких лет. Впервые инициатива была озвучена при администрации Кристины Киршнер, стоявшей во главе страны с 2007-го по 2015 года.

По информации правительства Аргентины, строительный проект предполагает инвестиции в размере 8 млрд долларов для проектирования, создания, приобретения, поставки и ввода в эксплуатацию реактора HPR1000. Работы начнутся в конце этого года.

«Мощность АЭС Atucha III будет составлять 1200 МВт, а первоначальный срок эксплуатации будет равняться 60 годам. Это позволит расширить ядерный потенциал Аргентины», — написано в заявлении правительства.

Реактор будет установлен в городе Лиме, провинции Буэнос-Айрес.

Власти КНР завершили разработку первого национального реактора третьего поколения Hualong-1 в 2021 году. Свыше 90% компонентов HPR1000 производятся локально. Аргентина станет второй после Пакистана страной, где будет использоваться данная китайская технология.

Около 7,5% электричества в Аргентине производится на атомных электростанциях. Доля возобновляемых источников энергии существенно увеличилась благодаря программе RenovAr.

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аргентина китай кнр атомная энергетика
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