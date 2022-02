Китай и Аргентина подписали соглашение о строительстве АЭС

Буэнос-Айрес, 3 февраля. Правительство Аргентины и Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) подписали контракт на 8 млрд долларов для строительства атомной электростанции Atucha III. Об этом сообщает CNNC.

Компания объявила о заключении соглашения по осуществлению инженерно-конструкторских, закупочных и строительных услуг. Для работы атомной электростанции будет применена китайская технология с использованием трехпетлевого водо-водяного ядерного реактора с водой под давлением Hualong-1 (HPR1000).

В конце этой неделе президент Аргентины Альберто Фернандес планирует нанести визит в КНР.

Таким образом, страны договорились о восстановлении проекта, который был приостановлен в течение нескольких лет. Впервые инициатива была озвучена при администрации Кристины Киршнер, стоявшей во главе страны с 2007-го по 2015 года.

