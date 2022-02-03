На Восточном фронте без перемен. Чего ждут жители Донбасса, рассказали в «Патриоте»

Что происходит на фронтах гражданской войны на Украине, рассказали вернувшиеся с Донбасса эксперты в медиацентре «Патриот».

«Недавно мы передавали очередную гуманитарную помощь в бомбоубежище, где до сих пор живут люди, на линии соприкосновения с Красногоровкой. И в этот день ранили местного жителя снайперы, он готовил похороны своего сына, и буквально на переходе в его селе его ранил снайпер ВСУ. И это же не единожды происходит, местные жители каждый день рискуют своей жизнью. В Зайцево до сих пор проживают 50 детей, их возят в школу в Горловку, они будут первыми, кто пострадает, если там начнется обострение», — рассказала доброволец, общественный деятель Ольга Крыгина.

Федеральное агентство новостей / Елизавета Мурашева

«Там все очень печально, люди устали, восемь лет они подвергаются постоянным обстрелам и никакой перспективы дальше не видят. Пока идут одни разговоры, повторяется мантра про Минские соглашения, но это же не может длиться вечно», — отметил Александр Архипов.

О настроениях в среде военнослужащих ЛНР и ДНР рассказал ветеран боевых действий в Абхазии, Приднестровье и Нагорном Карабахе

По его словам, люди на передовой хотят определенности, пусть даже, если эта определенность будет означать активные военные действия.

«На передовой говорят: лучше война, чем эта вялотекущая шизофрения. Потому что нет никакой перспективы: их бомбят, а ответить они не могут, у ВСУ там 120-миллиметровые минометы, а у ополченцев — только автоматы. Человек не может быть постоянно в боевой готовности», — заявил Александр Архипов.

Федеральное агентство новостей / Елизавета Мурашева

«Люди не видят перспективы, они хотят знать, что будет дальше, а не жить в этом подвешенном состоянии. На передовой говорят, что ждут, когда Россия хотя бы признает пока не признанные республики», — рассказал он.

Специальный корреспондент «ЛенТВ-24», вернувшийся с линии соприкосновения на Донбассе, рассказал о своих встречах с жителями прифронтовых населенных пунктов.

По мнению члена Совета при губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям Германа Владимирова, чем быстрее РФ признает ЛНР и ДНР, тем быстрее в этом регионе наступит мир.

«Это будет хорошо и для народа республик, и для имиджа российского государства и его руководства. Мы отсюда смотрим слишком легко на всю эту ситуацию. Но, окунувшись в ту атмосферу, видишь полный сюрреализм происходящего. Поэтому с этим нужно заканчивать, чем быстрее, тем лучше», — заявил Герман Владимиров.

По мнению Германа Владимирова, СМИ чрезмерно эксплуатируют тему военного конфликта, что ведет к притуплению общественного внимания к ней.

«Сейчас мы видим стагнацию в части помощи республикам, энтузиазм потихоньку угасает, остаются единицы людей или организаций, которые продолжают помогать им. Российское гражданское общество должно проснуться. Мы должны помогать народу Донбасса. Ну не хотите вы военным помогать, помогайте детям, старикам», — призывает граждан РФ Герман Владимиров.

ФБА «Экономика сегодня» /

«По Минским соглашениям, какие бы там ни были оговорки, главное — Донбасс остается в составе Украины. А представляете, что будет с ополченцами, которые сейчас защищают республики? Что будет с органами власти?» — задает риторический вопрос Фенев.

«Надо понимать сам формат этой войны. Его сложно назвать войной, это просто убийства ВСУ мирных жителей Донбасса», — подчеркнул Герман Владимиров.

По словам экспертов, в непризнанных республиках сейчас найдется мало людей, которые хотели бы остаться в составе Украины, даже при выполнении Минских соглашений. Жители республик понимают, что при существующем режиме сохранение их жизни на Украины никто не гарантирует.

По мнению Александра Архипова, ситуацию на Донбассе могут в корне изменить только твердая позиция России и немедленные действия по разрешению данного конфликта.