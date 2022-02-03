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Глава МИД России Лавров назвал год Тигра своим

Общество
Глава МИД России Лавров назвал год Тигра своим
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Пекин, 3 февраля. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главой МИД КНР Ван И. В ходе встречи он заявил, что текущий год Тигра по лунному календарю — его год.

Лавров подчеркнул, что в настоящее время в Китае ощущается праздничная атмосфера по случаю наступления Нового года по лунному календарю. Он поблагодарил своего китайского коллегу за приглашение.

«Мы приехали к нашим друзьям по этому случаю. Мне это особенно приятно потому, что год Тигра это мой год и я рад возможности увидится ещё раз с вами лично», — заявил Лавров.

В ходе встречи глава МИД РФ также затронул вопросы, касающиеся проведения Зимней Олимпиады в Пекине. Он отметил, что они станут наглядной демонстрацией способности Китая организовывать крупномасштабные мероприятия.

Зимние Олимпийские игры в Пекине стартуют 4 февраля и продлятся до 20 февраля. Отмечается, что президент России Владимир Путин намерен посетить мероприятие совместно с президентом Аргентины Альберто Фернандесом.

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Сергей Лавров встреча год тигра
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