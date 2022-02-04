Хорошая работа: иностранцы восхитились решительностью России в борьбе с Западом

Иностранные пользователи восхитились стратегическими ракетоносцами Ту-95МС дальней авиации ВКС России, которые выполнили полет над нейтральными водами. Такой вывод можно сделать, прочитав их комментарии под видео, опубликованным оборонным ведомством РФ.

Как сообщили в Минобороны России, стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями, а также над Атлантическим океаном. Истребительское сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 Северного флота. Отмечается, что на некоторых этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители ВВС Великобритании.

«Два стратегических ракетоносца Ту-95 дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского морей и северо-восточной части Атлантического океана», — заявили в Минобороны РФ, а также опубликовали соответствующее видео в Сети.

Продолжительность полета составила около 15 часов, пилоты Ту-95МС отработали дозаправку в воздухе. В ведомстве отметили, что самолеты дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, акваторий Черного и Балтийского морей. Все они выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Естественно, мимо видео со стратегическими ракетоносцами Ту-95МС не смогли пройти иностранные пользователи Сети. Они восхитились решительностью России в борьбе с Западом.

«Один из лучших самолетов, который я хотел бы найти в Flight Simulator — 2020!» — написал Aldy Habibie.

«С любовью к нашим русским православным братьям и сестрам из Греции», — сообщил George Dimitriadis.

«А сколько минут сопровождали? Я слышал, что после этого в Великобритании подорожало топливо», — заявил Some Questions.

«За британским истребителем, вероятно, следовал Су-27. Хорошая работа, Россия. Когда-то я так гордился тем, что я британец, но не теперь», — с огорчением написал R. J. Mitchell.

«Уважаю» британского летчика-истребителя, ведь он показал слишком много профессиональных навыков, держась стабильно в воздухе и мало двигаясь влево-вправо», — с иронией отметил Mr. Starbucks.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил обеспокоенность ситуацией в мире. Как отметил глава республики, сейчас обстановка опасна своей непредсказуемостью и может перейти в горячую фазу.