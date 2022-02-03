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Новый герой «Холостяка» считает странным прошлый сезон с Тимати

Шоу-бизнес
Новый герой «Холостяка» считает странным прошлый сезон с Тимати
instagram.com  /  @sanek

Москва, 3 февраля. Бизнесмен Александр Гранков стал новой звездой телепроекта «Холостяк». Фермер посмотрел предыдущий сезон с участием рэпера Тимати и признался, что получил неоднозначные впечатления.

Реалити-шоу «Холостяк» готовится вернуться на телевидение с новым сезоном. Этой весной участницы начнут бороться за сердце 27-летнего бизнесмена Гранкова. Предприниматель признался, что прежде не следил за телепроектом, несмотря на его популярность. Однако друзья убедили Гранкова посмотреть сезон с участием рэпера Тимати. Бизнесмен признался, что считает предыдущие выпуски странными.

«Смотрел первую или вторую серию. А потом в середине. Прикольно. Но, повторюсь, я говорил уже, что такой формат, когда девушки борются за парня, казался мне странным. Хорошо, что его поменяли. Мне всегда было противоестественно, когда они за тебя борются. Это неправильно», — заявил бизнесмен в интервью ведущему проекта Михаилу Белянину.

Он также признался, что мир шоу-бизнеса оказался для него в новинку. По словам Гранкова, он очень переживал во время первой встречи и из-за волнения почти не запомнил, о чем говорил с девушками.

Весной телепроект ждут крупные перемены в формате. Так, Гранкову не придется первым выбирать потенциальных избранниц, сперва они должны будут выбрать его. Кроме того, за сердце девушек также поборется еще один холостяк, имя которого пока хранится в тайне.

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тимати холостяк гранков
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