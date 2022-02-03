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Все полетит в тартарары: Соловьев раскрыл хитрый план США по «обнулению» Европы
Политика
Все полетит в тартарары: Соловьев раскрыл хитрый план США по «обнулению» Европы
kremlin.ru  /  Прессс-лужба президента России

Американские власти делают все, чтобы обнулить европейский экономический потенциал. Для этого США хотят оторвать Европу от России при помощи Украины. Таким мнением поделился известный российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев.

Сегодня западные СМИ нагнетают ситуацию вокруг украинского вопроса. Делается это не просто так, считает Владимир Соловьев. По его словам, у США есть хитрый план по «обнулению» Европейского союза. Именно для этого Соединенные Штаты накачивают украинскую армию оружием и загнали президента страны Владимира Зеленского в угол, в результате чего он просто будет вынужден развязать новый виток конфликта на линии фронта в Донбассе.

Телеведущий уверен, что, если киевские власти рискнут начать конфликт и попытаются решить вопрос Донецкой и Луганской народных республик военным путем, а Европа поддержит Украину и США, это приведет к тому, что ситуация полетит в тартарары. Ведь данная ситуация может рассорить Россию и Евросоюз, что повлечет немедленный рост цен на энергоносители, а в последствии — дефицит продуктов питания в западных странах.

«Зеленского загнали в ситуацию, когда он просто не может не начать войну. Он не понимает, что происходит. Война нужна Америке, но не Европе! Война обнуляет европейский экономический потенциал. Если в результате этого разорвутся отношения с Россией, то все полетит в тартарары. Это приведет к бешеному росту цен на энергоносители. А Украина исчезнет как поставщик продовольствия. Если Россию отрежут от возможности поставлять свои товары на мировые рынки, это приведет к дикому дефициту и росту цен на продукты питания на Западе», — резюмировал Соловьев.

Президент Украины Владимир Зеленский боится обвинений в предательстве, если начнет выполнять Минские соглашения. Такое мнение высказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков.

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россия сша евросоюз украина соловьев
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