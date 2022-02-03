Все полетит в тартарары: Соловьев раскрыл хитрый план США по «обнулению» Европы

Американские власти делают все, чтобы обнулить европейский экономический потенциал. Для этого США хотят оторвать Европу от России при помощи Украины. Таким мнением поделился известный российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев.

Сегодня западные СМИ нагнетают ситуацию вокруг украинского вопроса. Делается это не просто так, считает Владимир Соловьев. По его словам, у США есть хитрый план по «обнулению» Европейского союза. Именно для этого Соединенные Штаты накачивают украинскую армию оружием и загнали президента страны Владимира Зеленского в угол, в результате чего он просто будет вынужден развязать новый виток конфликта на линии фронта в Донбассе.

Телеведущий уверен, что, если киевские власти рискнут начать конфликт и попытаются решить вопрос Донецкой и Луганской народных республик военным путем, а Европа поддержит Украину и США, это приведет к тому, что ситуация полетит в тартарары. Ведь данная ситуация может рассорить Россию и Евросоюз, что повлечет немедленный рост цен на энергоносители, а в последствии — дефицит продуктов питания в западных странах.

«Зеленского загнали в ситуацию, когда он просто не может не начать войну. Он не понимает, что происходит. Война нужна Америке, но не Европе! Война обнуляет европейский экономический потенциал. Если в результате этого разорвутся отношения с Россией, то все полетит в тартарары. Это приведет к бешеному росту цен на энергоносители. А Украина исчезнет как поставщик продовольствия. Если Россию отрежут от возможности поставлять свои товары на мировые рынки, это приведет к дикому дефициту и росту цен на продукты питания на Западе», — резюмировал Соловьев.

Президент Украины Владимир Зеленский боится обвинений в предательстве, если начнет выполнять Минские соглашения. Такое мнение высказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков.