Почти половина россиян ожидает от властей действий по укреплению рубля

Москва, 3 февраля. Фонд «Общественное мнение» провел опрос среди граждан, чтобы выяснить, как жители страны относятся к колебаниям курсов валют. Об этом пишет «Интерфакс».

Примерно 43% опрошенных фондом россиян заявили, что курс национальной валюты в большей степени зависит от политики правительства. Порядка 35% респондентов считают, что курс рубля зависит от неподконтрольных властям факторов. Около 42% россиян убеждены, что российские власти должны предпринимать меры по усилению отечественного фиата.

Соответствующий опрос «Общественное мнение» проводило с 21 по 23 января, совершая обходы по квартирам. Всего аналитики опросили 1500 человек на территории 104 населенных пунктов в 53 субъектах РФ.

Примерно 24% граждан полагают, что правительству не следует менять взятый курс и пытаться скорректировать валютный курс. Участники исследования в количестве 5% заявили, что властям необходимо снижать курс.

Если говорить об ожиданиях от рынка, то 27% респондентов сообщили, что рубль, скорее всего, просядет в ближайшей перспективе. Регулярно следящие за рынком россияне ответили в таком же ключе на данный вопрос в 39% случаев. В целом, около 63% жителей России не мониторят валютные рынки, а 36% постоянно следят за рублевым курсом.

Издание The Economist недавно опубликовало последние данные по такому экономическому показателю, как «индекс бигмака». В соответствии с индикатором, доллар сейчас должен стоить около 23,24 рубля.