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ВМС США хотят достичь превосходства на море за счет создания новых кораблей Arleigh Burke

Армия
ВМС США хотят достичь превосходства на море за счет создания новых кораблей Arleigh Burke
wikipedia.org  /  JO1 James Slater, U.S. Navy / Общественное достояние

Вашингтон, 3 февраля. ВМС США планируют закупать по два эсминца класса Arleigh Burke Flight III в год, чтобы повысить обороноспособность государства.

Командование считает, что своевременные поставки новых кораблей являются одной из важнейших задач. При этом ВМС США признают, что покупка двух эсминцев этого класса в год потребует определенных финансовых затрат, но они вполне оправданы.

Утверждается, что Arleigh Burke Flight III позволят США достичь превосходства в ряде направлений. Кроме того, судостроительные компании получат новые заказы и смогут заработать. В Вашингтоне заявили, что для стратегической конкуренции необходимо развивать промышленную базу.

Ранее сообщалось, что американские судоремонтные заводы не в состоянии обслуживать потребности флота в полном объеме. Из-за этого сроки сдачи новых кораблей постоянно переносятся.

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Все новости / Армия / ВМС США хотят достичь превосходства на море за счет создания новых кораблей Arleigh Burke
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