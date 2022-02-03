Пекин, 3 февраля. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров встретился с главой МИД КНР Ван И в символичный для Китая день. Об этом рассказали в посольстве России в Пекине.

В посольстве раскрыли скрытый смысл встречи Лаврова и главы МИД КНР, которая состоялась 3 февраля. Дата выбрана неслучайно, подчеркнули в представительстве. По словам Ван И, у китайцев принято 3 февраля — третий день после китайского Нового года — проводить с близкими друзьями, передает «ПолитРоссия».

По итогам переговоров между министрами иностранных дел России и Китая было подписано соглашение о сотрудничестве внешнеполитических ведомств.

Ранее сообщалось, что визит российского главы государства Владимира Путина в Китай в ходе открытия Олимпийских игр имеет особую важность. С таким мнением выступил посол РФ в КНР Андрей Денисов.