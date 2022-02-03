Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 февраля 18:51
18:46
Политика
Илон Маск обиделся на Байдена, который не пригласил Tesla на саммит по электрокарам
18:45
Спорт
«Крылья Советов» расстались с четырьмя защитниками и взяли скандального форварда
18:44
Политика
Канцлер ФРГ Шольц запланировал визит в Россию на 15 февраля
18:41
Общество
Путин заявил, что вводить локдаун в России не будут
18:41
Общество
Писатель Маргарита Грачева объяснила, почему не хочет пришить донорскую руку вместо отрубленной
18:40
Общество
Президент России допустил скорое снятие ограничений по COVID-19 для контактных лиц
18:40
Общество
Застройщики настойчиво пытаются превратить старинную усадьбу в Ялте в апарт-отель
18:36
Весь мир
В Сенате США призвали Байдена быстрее ввести ограничения для TikTok
18:36
Экономика
Экономия или алкоголизм: что толкает россиян покупать водку литровыми бутылками
18:36
Происшествия
Коллеги сломавшего руку оперативнице инспектора ДПС назвали его конфликтным человеком
Все новости

Лавров встретился с главой МИД КНР Ван И в символичный для Китая день

  /   Обновлено: 03 февраля 2022 17:37
Политика
Лавров встретился с главой МИД КНР Ван И в символичный для Китая день
flickr.com  /  МИД России

Пекин, 3 февраля. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров встретился с главой МИД КНР Ван И в символичный для Китая день. Об этом рассказали в посольстве России в Пекине.

В посольстве раскрыли скрытый смысл встречи Лаврова и главы МИД КНР, которая состоялась 3 февраля. Дата выбрана неслучайно, подчеркнули в представительстве. По словам Ван И, у китайцев принято 3 февраля — третий день после китайского Нового года — проводить с близкими друзьями, передает «ПолитРоссия».

По итогам переговоров между министрами иностранных дел России и Китая было подписано соглашение о сотрудничестве внешнеполитических ведомств.

Ранее сообщалось, что визит российского главы государства Владимира Путина в Китай в ходе открытия Олимпийских игр имеет особую важность. С таким мнением выступил посол РФ в КНР Андрей Денисов.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Лавров встретился с главой МИД КНР Ван И в символичный для Китая день
Ван И лавров встреча
Комментировать