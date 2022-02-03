Власти Роттердама согласились разобрать мост XIX века для прохода яхты Безоса

Амстердам, 3 февраля. Старинный мост De Hef в голландском Роттердаме разберут, чтобы под ним смогла проплыть трехмачтовая яхта основателя Amazon, миллиардера Джеффа Безоса.

Часть моста Koningshavenbrug, известного также как De Hef, временно демонтируют. Под ним должна пройти трехмачтовая яхта стоимостью в 430 млн евро. На данный момент ее строят на голландской верфи в Алблассердаме.

Из-за своих параметров судно не сможет пройти через старинный мост, который был построен в 1927 году. Поэтому Безос и компания Oceano, занимающаяся строительством судна, обратились в городской совет. Они попросили временно демонтировать часть моста за свой счет. Власти Роттердама согласились пойти на такой шаг, сообщает телекомпания Rijnmond.

Фронтмен Depeche Mode Дейв Гаан ранее заявил, что не полетит в космос на корабле основателя Amazon Джеффа Безоса. Музыкант отдал предпочтение российскому аппарату.