Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 февраля 18:51
18:50
Армия
Зеленский заявил о расширении производства турецких беспилотников Bayraktar на Украине
18:50
Политика
Канцлер Австрии, обвинив РФ в росте цен на газ в ЕС, поменял местами причину и следствие
18:50
Общество
Замминистра здравоохранения Салагай напомнил о важности физических упражнений для здоровья
18:50
Весь мир
В Чили зарегистрирован абсолютный рекорд числа заражений от коронавируса
18:50
Происшествия
Пожарные борются с охватившим более 8 км растительности пожаром в Приморье
18:46
Политика
Илон Маск обиделся на Байдена, который не пригласил Tesla на саммит по электрокарам
18:45
Спорт
«Крылья Советов» расстались с четырьмя защитниками и взяли скандального форварда
18:44
Политика
Канцлер ФРГ Шольц запланировал визит в Россию на 15 февраля
18:41
Общество
Путин заявил, что вводить локдаун в России не будут
18:41
Общество
Писатель Маргарита Грачева объяснила, почему не хочет пришить донорскую руку вместо отрубленной
Все новости

Власти Роттердама согласились разобрать мост XIX века для прохода яхты Безоса

  /   Обновлено: 03 февраля 2022 17:31
Общество
Власти Роттердама согласились разобрать мост XIX века для прохода яхты Безоса
wikipedia.org  /  Seattle City Council from Seattle / CC BY 2.0

Амстердам, 3 февраля. Старинный мост De Hef в голландском Роттердаме разберут, чтобы под ним смогла проплыть трехмачтовая яхта основателя Amazon, миллиардера Джеффа Безоса.

Часть моста Koningshavenbrug, известного также как De Hef, временно демонтируют. Под ним должна пройти трехмачтовая яхта стоимостью в 430 млн евро. На данный момент ее строят на голландской верфи в Алблассердаме.

Из-за своих параметров судно не сможет пройти через старинный мост, который был построен в 1927 году. Поэтому Безос и компания Oceano, занимающаяся строительством судна, обратились в городской совет. Они попросили временно демонтировать часть моста за свой счет. Власти Роттердама согласились пойти на такой шаг, сообщает телекомпания Rijnmond.

Фронтмен Depeche Mode Дейв Гаан ранее заявил, что не полетит в космос на корабле основателя Amazon Джеффа Безоса. Музыкант отдал предпочтение российскому аппарату.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Власти Роттердама согласились разобрать мост XIX века для прохода яхты Безоса
мост яхта безос
Комментировать