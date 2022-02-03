Народная милиция ДНР: Киев готовится к большим потерям среди бойцов ВСУ в Донбассе

Донецк, 3 февраля. Командование ВСУ в ходе планируемого наступления в Донбассе ждет большие потери среди своих военнослужащих, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, в ВСУ была проведена проверка подразделений медицинского обеспечения. Ее результаты оказались неудовлетворительными. Выяснилось, что военные медики не готовы к приему раненных.

«Не хватает койко-мест и перевязочных материалов. Наиболее проблемным вопросом является нехватка санитарного транспорта для эвакуации раненых с поля боя», — сообщил Басурин.

Он также добавил, что артиллерия ВСУ проводит рекогносцировку местности у линии соприкосновения. В ходе учений украинские военные активно отрабатывают наступательные действия.

Ранее сообщалось, что Киев перебросил в Донбасс около 120 тысяч силовиков. По словам военных экспертов, это не поможет ВСУ реализовать силовой сценарий в регионе.