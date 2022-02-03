Гаспарян представил ответ Лаврова на выпад Эстонии по поводу Псковской и Ленинградской областей

Таллин, 3 февраля. В ответ на мечты о некоторых районах Псковской и Ленинградской областей Таллину стоит напомнить о законах советского времени.

Соответственно эстонских чиновников высшего звена, продолжающих бредить Тартуским мирным договором, стоит наказать согласно законодательству СССР. Во всяком случае МИД РФ может официально напомнить своим эстонским коллегам о последствиях глупых и необоснованных претензий.

Оригинальный способ наказания некоторых представителей руководства Эстонии в эфире YouTube-канала «Sputnik на русском» предложил политолог Армен Гаспарян, представив ответ Сергея Лаврова на странные претензии главного эстонского дипломата. В частности, эксперт предложил в ситуации с «тартускими мечтами» высокопоставленных эстонцев действовать зеркально и как минимум пригрозить наказанием в соответствии с советским законодательством. Раз уж Таллин верит в силу Тартуского договора, то почему бы не представить, что Эстония все еще входит в состав СССР.

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«Тут глава эстонского МИД Эва-Мария Лийметс вдруг заявила, что у нее лично до сих пор действуем Тартуский мирный договор от 1920 года, согласно которому часть Ленинградской и Псковской областей являются эстонской территорией. Я считаю, что в ответ должен выйти Сергей Лавров и сказать: «Госпожа Эва-Мария у нас продолжает действовать договор о вхождении Эстонии в Советский Союз. Согласно этому договору вы имеете все основания рассчитывать на применение к своей персоне статьи «антисоветская агитация и деятельность» со всеми вытекающими последствиями. Специально для вас мы временно возродим один из объектов ГУЛАГа в Воркуте», — расписал реакцию на претензии эстонского МИД Гаспарян.

Политолог иронично предположил, что после такого ответа вышеупомянутая мадам возьмет бессрочный больничный и покинет Эстонию от греха подальше. А ее коллеги в правительстве забудут, наконец, о своих припадках необоснованной исторической справедливости.

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