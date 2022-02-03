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Земля не вращается вокруг Луны: политолог призвал не верить заявлениям Турции по Украине
Политика
Земля не вращается вокруг Луны: политолог призвал не верить заявлениям Турции по Украине
pixabay.com  /  PD

Любая агрессия, направленная против республик Донбасса, является косвенной агрессией против России. Об этом в интервью ФАН заявил политолог Международного института политических исследований Владимир Брутер.

Ранее руководитель Управления по связям администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Фахреттин Алтун заявил, что Анкара не станет отказываться от соглашений о поставке вооружений Киеву, в том числе потенциальной продажи дополнительных беспилотников. При этом он подчеркнул, что целью военного сотрудничества двух стран «Россия не является».

«Это не более чем слова, — убежден Брутер. — Говорить турки могут все, что угодно, но они прекрасно понимают, зачем Украине нужны те же «Байрактары». Честно говоря, с таким же успехом Анкара могла заявить, что Земля вращается вокруг Луны — но от этого, разумеется, ничего бы не изменилось».

«Земля не вращается вокруг Луны»: политолог призвал не верить заявлениям Турции по Украине
Global Look Press / Xinhua

Политолог также ответил на вопрос, не считает ли руководитель Управления по связям администрации президента Турции «целью» военного сотрудничества Анкары и Киева Донбасс, который не является частью Российской Федерации.

«Если он имел в виду агрессию против ДНР и ЛНР, то надо отметить, что в случае ее осуществления это будет косвенная агрессия и против России тоже, — подчеркнул эксперт. — Москва является гарантом участия Донбасса в соглашении «Минск-2», обеспечивая ее переходный статус. Так что все, что направлено против этих республик, направлено также и против нашей страны».

Ранее в Совфеде заявили, что США пытаются манипулировать Россией.

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россия сша донбасс украина турция
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