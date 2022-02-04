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Почти Япония: зачем Польша зазывает к себе американскую армию

Общество
Почти Япония: зачем Польша зазывает к себе американскую армию
ИА Политика Сегодня  / 

Подход поляков к обеспечению безопасности своего государства роднит их с японцами. Об этом в интервью ФАН заявил политолог Международного института политических исследований Владимир Брутер.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что глава ведомства Збигнев Рау будет выступать за то, чтобы направляемые в страну войска США оставались на ее территории на постоянной основе с ротацией.

«Варшава и так уже может похвастаться тем, что безопасность страны осуществляется в основном американскими силами, а после удовлетворения этого требования Польша окончательно превратится в Японию, у которой вместо собственных вооруженных сил есть военные базы США, — заметил Брутер. — Вместе с тем было бы несправедливо не отметить, что при всех своих «маневрах» Токио заинтересован в хороших отношениях с Россией, а Польша делает вид, что нет».

Почти Япония: зачем Польша зазывает к себе американскую армию
Федеральное агентство новостей /

Политолог также рассказал, будет ли Варшава после нашествия американских войск развивать собственные вооруженные силы.

«До определенного момента, наверное, да, — заметил эксперт. — Но развитие своего оборонного сектора требует серьезных экономических вложений и изменения бюджетных приоритетов. Европейцы, кстати, поэтому не особо-то и развивают свои вооруженные силы, потому что для этого придется сократить социальные программы».

Ранее в Совфеде заявили, что США пытаются манипулировать Россией.

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