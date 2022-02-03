Владимир Путин пожелал удачи российским олимпийцам на Играх в Пекине

Москва, 3 февраля. Президент России Владимир Путин обратился к спортсменам из РФ в преддверии старта зимних Олимпийских игр 2022 года.

Владимир Путин перед встречей с аргентинским лидером Альберто Фернандесом пожелал удачи российским спортсменам на Олимпиаде в Пекине. Глава государства и его коллега примут участие в церемонии открытия ОИ-2022, которая состоится 4 февраля.

Пекин станет первым городом в мире, принимавшим и летнюю, и зимнюю Олимпиаду. Планируется, что участие в ОИ-2022 примут 212 спортсменов из России.