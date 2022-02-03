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Объемы строящегося жилья в России достигли 96,4 млн «квадратов»

Экономика
Объемы строящегося жилья в России достигли 96,4 млн «квадратов»
Невские Новости

Москва, 3 февраля. Застройщики запустили в 2021 году строительство 43,6 млн квадратных метров жилья. Это в 1,6 раза больше, чем годом ранее, заявили в ДОМ.РФ.

Объем запусков новых проектов на 15% превысил число вводов жилья в эксплуатацию. В итоге объемы строящейся недвижимости на 1 января 2022 года достигли 96,4 млн «квадратов» и на 2,5% превзошли прошлогодние показатели.

Соотношение объема проданных и выведенных на рынок квартир в новых проектах за 11 месяцев 2021 года составило 97% вместо 71% годом ранее. Благодаря росту запусков получилось уравновесить эти показатели и снизить дефицит предложения жилья, указали в ДОМ.РФ. Однако при сбалансированном развитии рынка соотношение должно составлять около 130%, добавили там.

Рост ставок по ипотеке приведет к падению количества покупателей на жилищном рынке РФ. Об этом сообщил управляющий директор «Миэль» Александр Москатов.

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жилье недвижимость квартиры дом.рф
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