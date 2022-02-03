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Россиян предупредили о сохранении тренда на рост автомобильных цен в 2022 году

  /   Обновлено: 03 февраля 2022 17:14
Общество
Россиян предупредили о сохранении тренда на рост автомобильных цен в 2022 году
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Москва, 3 февраля. Новые автомобили в 2021 году подорожали в среднем на 20%, рост цен в этих же пределах возможен и в новом году, заявили представители автомобильного рынка.

Ситуация по-прежнему остается нестабильной, заявил гендиректор ГК АВТОDOM Андрей Ольховский в рамках пресс-конференции на площадке НСН. Горизонт поставок новых машин с заводов достигает двух месяцев. При этом многие производители уже сейчас переносят основную часть поставок на вторую половину года.

«Все факторы, которые есть на текущий момент, говорят, что подорожание безусловно будет. Об объемах подорожания можно судить субъективно. Действительно 20% подорожание в течение года — это примерно тот уровень, на который мы ориентируемся», — подчеркнул эксперт.

Руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков ранее заявил, что дефицит авто сохранится как минимум до середины текущего года. Все это провоцирует рост стоимости на рынке.

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