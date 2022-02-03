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Гонка за пост президента Бразилии становится более напряженной

Весь мир
Гонка за пост президента Бразилии становится более напряженной
PrScr Twitter  /  @LulaOficial

Бразилиа, 3 февраля. Отрыв бывшего главы Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы от Жаира Болсонару сократился до 11% накануне предвыборной гонки. Об этом сообщает опрос общественного мнения PoderData.

Исследование показало, что 41% избирателей проголосовали бы за Лулу и 30% выбрали бы нынешнего лидера страны Жаира Болсонару, если бы октябрьские президентские выборы прошли сегодня. В предыдущем опросе PoderData 42% респондентов отдали свои голоса за социалиста Лулу да Силву, ультраправого Болсонару поддержали 28%.

В имитации второго тура выборов между двумя политиками, ни один из которых пока не представил официально свою кандидатуру, Лула победил с 54% против 37%. Таким образом, бывший президент Бразилии получил отрыв в 17% — на 5% меньше, чем две недели назад. По сравнению с ноябрьскими опросами, в финальном туре разница между Лулой и Болсонару сократилась на 11%.

Будучи однозначным фаворитом выборов, Лула да Силва сталкивается с растущей конкуренцией со стороны оппонентов.

Популистская риторика Болсонару усилилась по мере того, как Бразилия приближается к выборам. Нынешний президент обещал сократить цены на топливо, в росте которых он обвинил правительство Лулы с 2003-й по 2010-й года.

Опросы показали, что бывший судья Сержиу Мору тоже потерял поддержку и получил 7% голосов — примерно столько же, сколько и правоцентрист Сиру Гомес.

Лула пользуется наибольшей степенью одобрения среди женщин, респондентов с низким уровнем дохода, бразильцев с высшим образованием и жителей северо-востока страны.

Исследование проводилось по телефону среди 3000 человек. Предел погрешности составляет 2%.

В опросе Genial Investimentos и Quaest Consultoria, проведенном еще в начале января, Лула получил 45% против 23% Болсонару в первом туре. В ходе второго раунда отрыв основателя Партии трудящихся составил 20%.

Проведя 580 дней в тюрьме, Лула да Силва был освобожден после аннулирования всех обвинений в коррупции, выдвинутых против него. 75-летний Лула да Силва также заявил, что «полон энергии как в 30 лет» и подтвердит свое решение об участии в голосовании в начале этого года.

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