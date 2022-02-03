От штрафа и ареста Волочкову спасло исправление в протоколе

Анастасия Волочкова в ближайшее время не понесет ответственности за свой дебош на борту самолета по возвращении с Мальдив в Шереметьево. Химкинский городской суд вернул протокол, составленный сотрудниками линейного управления МВД в аэропорту. Судья указала, что в протоколе исправлена дата, не указано место свершения правонарушения и вместо оригиналов рапорта подшиты копии.

«Как усматривается из материалов дела, В. А. Ю. участвовала в составлении протокола об административном правонарушении, — говорится в постановлении суда. — Копия протокола ей была вручена под роспись. В то же время в протокол об административном правонарушении должностным лицом были внесены исправления после его составления, а именно в части даты составления протокола. Данных о том, что указанные изменения вносились в присутствии ФИО1, протокол об административном правонарушении и материалы дела не содержат».

Федеральный судья Химкинского городского суда Московской области Мария Нуждина указала, что полицейские не прикрепили оригинал рапорта, а только копию, что тоже является нарушением. Поэтому протокол возвращен в отдел полиции.

Напомним, ранее Анастасия Волочкова сообщила о своем расставании с возлюбленным Сергеем. Причиной Анастасия назвала тот факт, что Сергей просто пиарился за счет ее известной фамилии.