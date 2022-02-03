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Путин заявил о готовности Росатома помочь Аргентине в развитии ее энергетики

Экономика
Путин заявил о готовности Росатома помочь Аргентине в развитии ее энергетики
Росатом

Москва, 3 февраля. Росатом готов предложить Аргентине помощь в развитии ее энергетики. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе встречи со своим аргентинским коллегой Альбертом Фернандесом.

Российский лидер также отметил, что торгово-экономическое партнерство между двумя странами уже набрало «хороший темп»: товарооборот увеличился в полтора раза, однако в этом направлении предстоит сделать еще многое.

«В свою очередь "Росатом" готов предложить Аргентине помощь в дальнейшем развитии ее энергетики», — сказал Путин.

Международный валютный фонд допустил множество ошибок в кредитной программе Аргентины и должен нести за них ответственность. Об этом ранее заявил российский исполнительный директор в МВФ Алексей Можин.

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