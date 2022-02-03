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Британский певец Мика станет ведущим Евровидения-2022 в Турине

Общество
Британский певец Мика станет ведущим Евровидения-2022 в Турине
Федеральное агентство новостей

Турин, 3 февраля. Международный песенный конкурс «Евровидение» пройдет в итальянском городе Турине с 10 по 14 мая. Стали известны имена ведущих одного из главных мероприятий в музыкальной индустрии.

Вести Евровидение доверили британскому певцу Мике, признанному музыкальным прорывом 2007 года по версии критиков Sound of..., а также неоднократной победительнице международного конкурса «Грэмми» Лауре Паузини, сообщается на официальном сайте мероприятия.

Компанию им составит шоумен Алессандро Каттелан, известный своей работой в шоу Total Request Live, выходящем в эфире телеканала MTV Italia, а также в передаче Le lene, транслируемой Italia Mediaset.

Согласно некоторым прогнозам, Россия имеет высокие шансы занять первое место на Евровидении. Такое мнение высказал в том числе и музыкальный обозреватель Владимир Полупанов.

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