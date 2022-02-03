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Глава Суверенного совета Судана выступил перед объединенными силами Дарфура

Весь мир
Глава Суверенного совета Судана выступил перед объединенными силами Дарфура
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Эль-Фашир, 3 февраля. Глава Суверенного совета Судана генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил, что передача власти в стране возможна только по результатам общенациональных выборов или при условии достижения всестороннего политического консенсуса.

Об этом он рассказал в ходе своего обращения к офицерам и солдатам Шестой дивизии в столице региона Дарфур городе Эль-Фашир. Видеозапись выступления опубликована на официальной странице Суверенного совета в Facebook.

«Мы хотим передать власть избранным народом суданским гражданам, чтобы они впоследствии управляли страной», — сообщил Аль-Бурхан.

Президент Суверенного совета и одновременно главнокомандующий армией отметил в своей речи первостепенную роль совместных сил в защите населения Дарфура от преступных элементов.

«Жертвы вооруженных сил во всех частях страны ни с чем не соизмеримы», — добавил Аль-Бурхан.

По его словам, завершение реализации мер безопасности закроет двери для деятельности злоумышленников и подрывников, желающих дестабилизировать обстановку в стране. Аль-Бурхан высоко оценил службу Шестой пехотной дивизии, назвав ее ключевым звеном в вопросе выполнения решений Высшего совместного совета (ВСС), направленных на достижение мира и стабильности.

Главнокомандующий заявил также о необходимости противодействия кампаниям дезинформации и фабрикации новостей, проводимым через социальные сети. По его словам, они наносят ущерб безопасности страны, и к ним следует относиться «с осторожностью, сознательностью и чисто патриотическим духом».

Со своей стороны, присутствовавший на мероприятии вице-президент переходного Суверенного совета генерал Мухаммад Хамдан Дагло (Хамидти) подчеркнул, что укрепление авторитета государства является настоятельной необходимостью в тех условиях, которые переживает Судан. Он указал на существование неких злоумышленников, цель которых — посеять раскол, разжечь рознь и дестабилизировать обстановку.

Выступил и губернатор Дарфура Минни Арко Минави. В своей речи он приветствовал решения, принятые Высшим совместным советом по мерам безопасности, отметив важность завершения процедур выполнения Джубинского мирного соглашения.

Третье заседание ВСС прошло 2 февраля в столице Дарфура Эль-Фашире. В заявлении по итогам встречи Аль-Бурхан сообщил, что принятые в ходе этой сессии решения вернут ситуацию в нормальное русло и могут считаться фактическим началом реализации договоренностей о мерах безопасности.

Главнокомандующий подчеркнул также необходимость использования оружия для защиты границ родины и обеспечения возвращения беженцев и перемещенных лиц в свои деревни в свете напряженности в регионе. Кроме того, он предупредил об опасности так называемых схем саботажа, практикуемых не участвующими в мирном процессе вооруженными группами с целью спровоцировать хаос.

Указ о формировании Высшего совместного комитета по мерам безопасности и прекращению огня в Дарфуре вышел в июле 2021 года. Его создание являлось одним из условий Джубинского мирного соглашения, подписанного между правительством Судана и вооруженными движениями в октябре 2020-го.

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