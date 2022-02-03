Агрессивных собак в Подмосковье ждет «пожизненное заключение»

Москва, 3 февраля. За последнюю неделю января в министерство сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья поступили 428 обращений граждан, содержащих просьбы об отлове бездомных собак.

Московская область имеет немалый опыт по решению этой проблемы. По обращениям граждан было отловлено 368 собак, как взрослых, так и щенков, все они помещены на карантин, передает издание «Вести Подмосковья». Собак вакцинируют от бешенства, стерилизуют, обработают от паразитов перед возвращением на волю, сообщает пресс-службы Минсельхозпрода.

Заместитель председательства правительства региона Георгий Филимонов отметил, что чрезвычайно важно найти баланс между безопасностью людей и гуманным отношением к братьям нашим меньшим.

По информации министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергея Воскресенского, в 2021 году в Московской области были отловлены, вакцинированы и стерилизованы более 14 тысяч собак, из которых около 500 удалось пристроить в добрые руки. В 2022 году власти обеспечат изъятие животных с территорий детских площадок, школ, детских садов и активно посещаемых мест, а агрессивных собак определят на «пожизненное содержание».

Ранее ФАН рассказывал о разработке мер по борьбе с бродячими собаками в Госдуме. Депутаты считают необходимым ужесточение законодательства в сфере защиты людей, подвергающихся опасности.