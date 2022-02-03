Олимпийская чемпионка Журова дала прогноз на выступление российских спортсменов в Пекине

Россия по итогам Зимних Олимпийских игр в Пекине должна войти в тройку лучших. Помимо норвежцев и немцев, достойную конкуренцию россиянам составят китайские и американские спортсмены. Об этом ФАН рассказала депутат Госдумы России Светлана Журова.

Накануне американская аналитическая компания Gracenote представила окончательный прогноз на распределение медалей Олимпийских игр в Пекине. Россия оказалась на третьем месте с 30 наградами. На первое аналитики поставили Норвегию, на второе — Германию. Хозяевам Олимпиады дали лишь 12 место.

Многократная чемпионка мира и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова призналась, что считает прогноз от Gracenote достаточно правдоподобным. Она сказала, что включение американским агентством России в тройку стран-победительниц китайской Олимпиады заставляет поверить в объективность исследования.

«Полагаю, американцы внимательно ознакомились с планами нашего Олимпийского комитета. Эта информация объективна: наша спортивная федерация перед каждыми Олимпийскими играми представляет медальный план. Учитываются показатели наших спортсменов, продемонстрированные на чемпионатах мира и международных кубках, которые проводятся незадолго до Олимпийских игр. Основные конкуренты для нашей команды на зимней Олимпиаде — Норвегия и Германия. Возможно, американцы несколько недооценивают Китай. Эта страна сделала большой рывок в спорте, и Олимпиада в этот раз проходит у них дома. Мы не видели в последние годы побед Пекина в лыжных гонках и биатлоне, но расслабляться не стоит. Я думаю, от китайских спортсменов возможны большие сюрпризы, в частности, в фигурном катании и шорт-треке», — поделилась прогнозами российская спортсменка.

Федеральное агентство новостей /

Чемпионка напомнила, что каждая Олимпиада демонстрирует миру предел эмоциональных и физических сил участников, это жесткая конкуренция. Журова обратила внимание, что в конькобежных видах спорта будут разыгрываться 14 комплектов медалей. Она предупредила, что, несмотря на скромную четвертую позицию, которую в аналитическом прогнозе компания Gracenote оставила для своих олимпийцев-соотечественников, американские спортсмены вполне могут взять «золото» во многих дисциплинах, так как накануне показали себя с сильной стороны на международных турнирах. Российский политик пожелала всем нашим спортсменам удачи и отдельно выразила надежду на победу сборной России по хоккею, которая начнет олимпийский турнир в Пекине матчем со швейцарцами 9 февраля.

Ранее ФАН рассказал, как Япония бойкотирует китайскую Олимпиаду в угоду США. Помимо этого, Япония рассматривает Китай как главного условного врага, что отражено в доктрине безопасности страны.