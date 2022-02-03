Польский генерал Полько: Варшава пытается всучить Киеву «хлам» в виде ПЗРК Piorun

Варшава, 3 февраля. Минобороны Польши пытается всучить Киеву «хлам» в виде ПЗРК Piorun, которые являются «третьесортным хламом», заявил польский генерал Роман Полько.

В интервью изданию Fakt он рассказал, что в Польше сегодня активно дискутируют по поводу поставок ВСУ новых вооружений, в том числе переносных зенитно-ракетных комплексов сверхмалой дальности. Генерал Полько считает передачу ПЗРК Piorun Украине попыткой Варшавы избавиться от хлама.

«Надо отправлять хорошую технику и хорошее оснащение, потому что только таким образом возможно построить успешные отношения и доверие. Надеюсь, что никто не допустит того, чтобы поставить оружие второго или третьего сорта», — говорит он.

По словам генерала, в прошлом неоднократно происходили ситуации, когда партнерам по военному союзу вручался «настоящий хлам». Полько убежден, что нельзя поставлять союзникам подозрительное вооружение, срок годности которого уже почти истек.

«Потому что они будут погибать и проклинать доброжелателей. Я бы хотел, чтобы мы отправили современную технику, в которой нуждаются украинцы», — подытожил он.

Ранее «Царьград» писал, что Варшава приняла решение о передаче Киеву нескольких десятков тысяч ПЗРК. При этом эксперты убеждены, что оружие западного производства не поможет Украине укрепить свой военный потенциал.