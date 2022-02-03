Литву ожидает волна исков после отказа от транзита товаров из Белоруссии

Санкт-Петербург, 3 февраля. Серьезные финансовые последствия ожидают Литву после отказа от транзита белорусских товаров, рассказал в эфире медиацентра «Патриот» руководитель информационного агентства Baltnews Андрей Стариков.

Накануне Белоруссия сообщила о намерении запретить железнодорожный транзит из Литвы в ответ на прекращение транзита калийных удобрений. По словам Старикова, это будет настоящим ударом по литовской экономике.

«Сворачивание экономических контактов — это всегда убытки, и убытки Литва несет по всем направлениям. Отдельно на торговых объемах сказываются отношения с Китаем», — указал эксперт.

Он подчеркнул, что запрет «Беларуськалию» ввозить удобрения через Клайпедский порт обойдется Литве в 40-70 млн евро в год. Аналогичные суммы будут связаны с судебными издержками, так как, запрещая «Беларуськалию» ввозить свои удобрения, Вильнюс нарушает условия договора, поскольку компания внесла аванс за три месяца, считает журналист. Он добавил, что также стоит ждать исков со стороны покупателей белорусских товаров в сторону Литвы.

«Это будут иски к литовским железным дорогам, госкомпаниям, и, следовательно, покрывать все недальновидные действия политиков будут налогоплательщики», — резюмировал Стариков.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас ранее сообщила о планах страны ввести дополнительные санкции в отношении поставок нефтепродуктов из Белоруссии. По итогам прошлого года Эстония импортировала белорусских грузов почти в два раза больше, чем в 2020 году.