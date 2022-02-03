Шойгу: Россия поддержит Белоруссию в стремлении укрепить оборону Союзного государства

Минск, 3 февраля. Россия готова предоставить твердую поддержку Белоруссии в стремлении сформировать и создать единое оборонное пространство в границах Союзного государства, заявил российский министр обороны Сергей Шойгу.

Соответствующее заявление глава Минобороны РФ сделал на встрече в Минске с белорусским лидером Александром Лукашенко. Шойгу отметил, что стратегическое партнерство России и Белоруссии набрало высокий темп по всем направлениям интеграционного взаимодействия.

«В России высоко оценивают вашу решимость противостоять деструктивной линии Запада и готовность к формированию единого оборонного пространства в границах Союзного государства. В этом можете всегда рассчитывать на нашу твердую поддержку», — заявил министр.

Ранее сообщалось, что глава оборонного ведомства РФ и его белорусский коллега Виктор Хренин прибыли на полигон Брестский. Министры проинспектируют части и подразделения ВС двух стран, задействованные в совместных учениях.