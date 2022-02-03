Информированность россиян о региональных операторах выросла до 73%

Москва, 3 февраля. Опрос ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) показал рост интереса граждан к институту региональных операторов за последние два года.

Исследование, проведенное в конце 2021 года, показало высокую осведомленность россиян о работе региональных операторов. Так, 73% граждан, которые получают коммунальную услугу по вывозу ТКО, знают, что ее предоставляет специализированный регоператор.

«Таким образом, количество осведомленных о регоператорах россиян выросло практически в четыре раза с 2019 года, когда институт регоператоров начал действовать в России со стартом мусорной реформы», — цитирует генерального директора ППК «Российский экологический оператор» Дениса Буцаева телеканал «360».

На сегодняшний день в России определены 287 зон деятельности региональных операторов. Обслуживанием граждан занимаются 183 организации.

Гендиректор РЭО Денис Буцаев заявил, что 74% россиян поддерживают мусорную реформу. Из них 48% воспринимают ее исключительно положительно.