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Информированность россиян о региональных операторах выросла до 73%

  /   Обновлено: 03 февраля 2022 16:57
Общество
Информированность россиян о региональных операторах выросла до 73%
reo.ru  /  ППК «Российский экологический оператор»

Москва, 3 февраля. Опрос ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) показал рост интереса граждан к институту региональных операторов за последние два года.

Исследование, проведенное в конце 2021 года, показало высокую осведомленность россиян о работе региональных операторов. Так, 73% граждан, которые получают коммунальную услугу по вывозу ТКО, знают, что ее предоставляет специализированный регоператор.

«Таким образом, количество осведомленных о регоператорах россиян выросло практически в четыре раза с 2019 года, когда институт регоператоров начал действовать в России со стартом мусорной реформы», — цитирует генерального директора ППК «Российский экологический оператор» Дениса Буцаева телеканал «360».

На сегодняшний день в России определены 287 зон деятельности региональных операторов. Обслуживанием граждан занимаются 183 организации.

Гендиректор РЭО Денис Буцаев заявил, что 74% россиян поддерживают мусорную реформу. Из них 48% воспринимают ее исключительно положительно.

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опрос рэо регоператор
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