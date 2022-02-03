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Эксперт Ордов перечислил риски для рубля на фоне санкций

  /   Обновлено: 03 февраля 2022 16:56
Экономика
Эксперт Ордов перечислил риски для рубля на фоне санкций
 /  ПолитРоссия

Москва, 3 февраля. Заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов рассказал о возможных драйверах мощного ослабления рубля. Его слова приводит «Радио 1».

BCS Global Markets представил прогноз по снижению курса отечественной валюты вплоть до 81-103 рублей за доллар в случае реализации радикальных сценариев по санкциям против РФ. Собеседник радио отметил, что рестрикции могут иметь разный характер.

«Эксперты фантазируют. Нужно еще понять, какие виды санкций они считают наиболее вероятными. Если мы говорим об эмбарго на нефть и возможном запрете для наших банков операций в долларах, то говорить о курсах бессмысленно, потому что мы их не узнаем, так как операции перевода рубля в доллары будут невозможны. В этом и есть суть запрета. Это единственное, что может выбить нас из колеи», — подчеркнул Ордов.

Если рассматривать другие варианты, то рубль имеет достаточный запас прочности, убежден финансист. Специалист приводит в пример возможное отключение России от международной платежной системы SWIFT, а также запрет на внешние поставки российских энергоресурсов. Ордов добавил, что Минфин и Центробанк полностью контролируют ситуацию на валютном рынке.

Американский сенатор Джин Шахин недавно сообщила, что Сенат США может выработать единое решение по поводу введения очередных ограничений в отношении Москвы уже на текущей неделе.

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