Экономия или алкоголизм: что толкает россиян покупать водку литровыми бутылками

Россияне стали предпочитать крепкие напитки в более крупной таре вместо привычного объема бутылки в пол-литра. Как пишет «Коммерсант», этот факт зафиксировали розничные сети. Наши сограждане стали больше пить или это всего лишь банальная экономия, в беседе с ФАН объяснил генеральный директор НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский.

Участники рынка действительно признают — покупка алкоголя в крупной емкости получается более выгодной. Поэтому на фоне сложной финансовой ситуации такое приобретение выглядит логичным. К тому же, как сказал Черниговский, сам объем продажи крепкого алкоголя за последние три года фактически не изменился. Получается, изменения произошли лишь в структуре продаж.

«Да, действительно, цены на алкогольную продукцию растут. Не так давно опять выросла розничная цена на водку. Это стимулирует всех покупателей к экономии. Ведь удельная стоимость продукции в таре побольше — ниже. Если говорить о таре, то поэтому и изменилась структура продаж. Важно — это не говорит о том, что пить стали больше. Но и меньше, кстати, — тоже», — подчеркнул он.

По словам Черниговского, согласно последним данным, в 2021 первом году снижение розничных продаж водки составило 0,9%. Это совсем незначительная цифра. За последние три года изменений фактически нет. Если сравнить 2021 год и 2018-й — есть увеличение розничных продаж на 0,7%, то есть колебания незначительные. При этом эксперт подчеркнул, что повышающийся спрос на крепкие алкогольные напитки в большей таре никак на повлияет на их стоимость.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«У производителей сейчас другая головная боль: стоимость акцизов увеличилась, объемы производства легального алкоголя падают, а нелегального — наоборот, повышаются. У производителей алкогольных напитков нет цели сейчас больше заработать — они пытаются сохранить хотя бы то, что есть. Рынок сильно поджимает нелегальная продукция. Представляете, какая вакханалия творится в том же интернете? Можно совершенно спокойно купить бутылку контрафактной водки за 120-140 рублей. Это на сегодняшний день главная проблема операторов легального алкогольного рынка», — сказал собеседник ФАН.

Черниговский отметил, что произошло серьезное снижение объемов продаж винодельческой продукции. В 2021 году, по сравнению с 2018-м, падение произошло на 11,3%. Но тут уже эксперт видит причину в нововведениях, которые принес с собой закон «О виноградарстве и виноделии». Согласно ему, вином может называться только та продукция, которая произведена на территории России из отечественного винограда. Из-за этой формулировки и снизился объем производства — просто не хватает сырья, объяснил эксперт.

Ранее гендиректор НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский прокомментировал предложение ужесточить контроль за оборотом спиртного в России. По его словам, сперва важно покончить с производством контрафактной продукции.