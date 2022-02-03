Политолог Манукян о закрытии Deutsche Welle в России: «Пора уже нам бить первыми»

МИД России сообщил об ответных мерах на действия Германии против российского издания RT DE, которому запретили вещать в ФРГ. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обвинил власти Германии в посягательстве на свободу слова из-за запрета вещания RT DE.

В ответ на недружественные действия Берлина МИД РФ серьезно ограничил работу немецкого издания Deutsche Welle (DW) в России. РИА Новости сообщает о закрытии корпункта DW в РФ и аннулировании аккредитации всех сотрудников российского бюро этого издания. Также сообщается о прекращении спутникового и иного вещания Deutsche Welle в нашей стране и инициировании процедуры признания этого издания иноагентом.

Кроме того, МИД РФ сообщил о подготовке черного списка представителей государственных и общественных структур ФРГ, причастных к ограничению вещания RT DE и иному давлению на российского оператора. Фигурантам списка будет запрещен въезд в Россию.

В МИД РФ заявили, что это только первый этап ответных мер.

По мнению политолога, журналиста и блогера Вадима Манукяна, меры против DW давно назрели, поскольку это издание активно поддерживает деструктивные силы в России.

«Для меня давно очевидно, что надо было Deutsche Welle прикрывать. Они и во время так называемых «протестов» в России крайне провокативно себя вели. Да и еще помню случаи, когда это СМИ вело себя, скажем так, неподобающе. Решение российского МИД приветствую, но считаю, что пора уже нам бить первыми. Мы всегда начинаем отвечать контрмерами только после каких-то пакостей от коллективного Запада. А следовало бы, на мой взгляд, в случае очевидных нарушений сразу выкидывать из страны западных пропагандистов, которые занимаются противозаконной деятельностью», — отметил Вадим Манукян.

Ранее немецкий медиарегулятор Medienanstalt Berlin-Brandenburg объявил о запрете на вещание RT DE в прямом эфире в интернете, в мобильном приложении и через спутник. В заявлении говорилось, что канал работал без необходимого разрешения.