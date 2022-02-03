Анастасия Волочкова решила попробовать себя в инфобизнесе

Москва, 3 февраля. Заслуженная артистка России, 46-летняя экс-балерина Анастасия Волочкова задумалась о том, чтобы начать собственный инфобизнес. Звезда обратилась за советом к подписчикам личного Instagram-аккаунта.

Волочкова начала балетную карьеру в Мариинском театре в 1994 году, а с 1998 года работала в Большом театре. После 2003 года звезда отправилась в сольное плавание, выступая по всей стране со своими проектами преимущественно эстрадного характера.

Несмотря на свой возраст — Волочкова 20 января отметила свое 46-летие, — экс-балерина по-прежнему обладает фантастической растяжкой, которую с удовольствием демонстрирует в личном Instagram-аккаунте. Теперь звезда решила обучать стретчингу и всех желающих.

«Начать онлайн-курсы по растяжке и формированию красивой фигуры?» — поинтересовалась Волочкова в разделе Stories своего аккаунта.

Prt Scr instagram.com / @volochkova_art

Идея знаменитости нашла отклик в сердцах большинства ее фолловеров: кнопку «Да» нажали 58% подписанных на Волочкову пользователей. Против высказались 42% проголосовавших.

Экс-балерине, как считают некоторые ее поклонники, впору задуматься и о ведении тренингов, посвященных отношениям с противоположным полом, — настолько богатым опытом обладает звезда. Впрочем, даже это не спасает ее от неудач в личной жизни. Друг знаменитости ранее рассказал, почему от Волочковой бегут мужчины.