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Анастасия Волочкова решила попробовать себя в инфобизнесе

Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова решила попробовать себя в инфобизнесе
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 3 февраля. Заслуженная артистка России, 46-летняя экс-балерина Анастасия Волочкова задумалась о том, чтобы начать собственный инфобизнес. Звезда обратилась за советом к подписчикам личного Instagram-аккаунта.

Волочкова начала балетную карьеру в Мариинском театре в 1994 году, а с 1998 года работала в Большом театре. После 2003 года звезда отправилась в сольное плавание, выступая по всей стране со своими проектами преимущественно эстрадного характера.

Несмотря на свой возраст — Волочкова 20 января отметила свое 46-летие, — экс-балерина по-прежнему обладает фантастической растяжкой, которую с удовольствием демонстрирует в личном Instagram-аккаунте. Теперь звезда решила обучать стретчингу и всех желающих.

«Начать онлайн-курсы по растяжке и формированию красивой фигуры?» — поинтересовалась Волочкова в разделе Stories своего аккаунта.

Анастасия Волочкова решила попробовать себя в инфобизнесе
Prt Scr instagram.com / @volochkova_art

Идея знаменитости нашла отклик в сердцах большинства ее фолловеров: кнопку «Да» нажали 58% подписанных на Волочкову пользователей. Против высказались 42% проголосовавших.

Экс-балерине, как считают некоторые ее поклонники, впору задуматься и о ведении тренингов, посвященных отношениям с противоположным полом, — настолько богатым опытом обладает звезда. Впрочем, даже это не спасает ее от неудач в личной жизни. Друг знаменитости ранее рассказал, почему от Волочковой бегут мужчины.

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