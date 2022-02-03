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МИД КНР: визит Путина на церемонию открытия Игр отражает уровень доверия между странами

Политика
МИД КНР: визит Путина на церемонию открытия Игр отражает уровень доверия между странами
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Пекин, 3 февраля. Визит главы российского государства Владимира Путина на церемонию открытия зимних Олимпийских игр отражает уровень доверия между Москвой и Пекином. Соответствующим мнением поделился глава МИД КНР Ван И.

Об этом он заявил на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Китае. Известно, что Путин поедет на зимние Олимпийские игры вместе с президентом Аргентины Альберто Фернандесом.

Олимпиада в Китае начнется 4 февраля и завершится 20 числа. Участники и официальные лица начали прибывать в Пекин с 23 января.

Ранее Путин рассказал, что, помимо хоккея и горных лыж, любит биатлон и фигурное катание. По словам главы российского государства, прыжки с трамплина тоже вызывают у него интерес.

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