«Мастер фрирайда» Кержаков перелетел через голову на сноуборде

Стамбул, 3 февраля. Главный тренер клуба «Нижний Новгород» Александр Кержаков опубликовал в Instagram-аккаунте видео своего падения на сноуборде.

Судя по геолокации, наставник нижегородцев находится на горнолыжном курорте Давраз на юге Турции. Пост Кержаков сопроводил лаконичной подписью.

«Мастер фрирайда», — написал он.

Pr Scr instagram.com / @a.kerzhakov11

В комментариях пользователи Instagram шутят над падением экс-нападающего петербургского «Зенита».

«Дорогой друг, судья этого не видел, но это пенальти», — пишет один из комментаторов.

После первого круга чемпионата России сезона-2021/22 «Нижний Новгород» находится на 13-й строчке в турнирной таблице, в активе команды 19 очков.

Ранее японская сноубордистка Рина Йосика получила серьезные повреждения после падения на предолимпийской тренировке в Пекине.