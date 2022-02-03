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«Мастер фрирайда» Кержаков перелетел через голову на сноуборде

Спорт
«Мастер фрирайда» Кержаков перелетел через голову на сноуборде
instagram.com  /  @a.kerzhakov11

Стамбул, 3 февраля. Главный тренер клуба «Нижний Новгород» Александр Кержаков опубликовал в Instagram-аккаунте видео своего падения на сноуборде.

Судя по геолокации, наставник нижегородцев находится на горнолыжном курорте Давраз на юге Турции. Пост Кержаков сопроводил лаконичной подписью.

«Мастер фрирайда», — написал он.

«Мастер фрирайда» Кержаков перелетел через голову на сноуборде
Pr Scr instagram.com / @a.kerzhakov11

В комментариях пользователи Instagram шутят над падением экс-нападающего петербургского «Зенита».

«Дорогой друг, судья этого не видел, но это пенальти», — пишет один из комментаторов.

После первого круга чемпионата России сезона-2021/22 «Нижний Новгород» находится на 13-й строчке в турнирной таблице, в активе команды 19 очков.

Ранее японская сноубордистка Рина Йосика получила серьезные повреждения после падения на предолимпийской тренировке в Пекине.

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футбол кержаков сноуборд
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