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Малазийский мотоциклист отскочил от колес грузовика за секунду до столкновения

Происшествия

Мотоциклист из Малайзии чуть не оказался под колесами многотонной фуры. Мужчина избежал фатального столкновения в последний момент.

Иностранные источники опубликовали кадры происшествия. На них видно, как мотоцикл едет по трассе, но в один момент наклоняется и падает на землю.

В это время к мотоциклу стремительно подъехал грузовик. Парень за секунду сгруппировался и отбежал от несущегося на него транспортного средства.

Грузовик не успел вовремя затормозить и проехался прямо по мотоциклу. Если бы не расторопность малазийца, под колесами мог оказаться и он. Пользователи Сети восхитились реакцией парня.

«Воспроизведите видео дважды и посмотрите, как работает Флэш!» — восхищается один из комментаторов.

«В этой ситуации погибли бы 99,99%. Видите, что происходит, когда вы падаете. Ваше тело получает удар, ваш разум останавливается. Вы не можете ни о чем думать. Но здесь он победил и заставил свой разум работать», — рассуждает юзер.

«Столкнувшись с несчастным случаем, не плачь, как младенец. Сначала убедитесь, что ты в безопасности от дальнейшей трагедии», — отметил один из пользователей.

В результате аварии никто не пострадал, сообщили очевидцы. Видео с необычным ДТП уже набрало более полумиллиона просмотров.

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дтп малайзия
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