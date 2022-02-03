Иракское ополчение взяло на себя ответственность за атаку на ОАЭ

Абу-Даби, 3 февраля. Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) вечером 2 февраля заявило о перехвате трех беспилотных летательных аппаратов, которые вошли в воздушное пространство государства.

Примечательно, что ответственность за это вторжение взяло на себя иракское ополчение «Авляд аль-Ваад аль-Хак» («Бригады истинного обещания»). Единственная боевая акция, в которой ранее была замешана группировка, состоялась 23 января 2021 года. Тогда члены формирования запустили беспилотники в Саудовскую Аравию в качестве «возмездия» за атаку смертника «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ), совершенную в торговом районе Багдада.

1. #Breaking: An Iraqi facade group assessed by the Militia Spotlight to be affiliated with Kataib Hezbollah claimed to have launched a drone attack on Abu Dhabi this morning. In a statement Alwiyat al-Waad al-Haq claims that 4 drones hit critical infrastructure in the Emirate. pic.twitter.com/xuKtR0WgnK — Hamdi Malik, Ph.D. (@HamdiAMalik) February 2, 2022

По данным Вашингтонского института ближневосточной политики, «Бригады истинного обещания» связаны с иракской шиитской группировкой «Катаиб Хезболла», поддерживаемой Ираном.

При этом аналитический центр также заявил, что группа может находиться под прямым контролем иранского элитного подразделения «Аль-Кудс», бывший командир которого Касем Сулеймани был убит в результате воздушной атаки США на аэропорт Багдада в январе 2020 года.

Ранее в этом году «Катаиб Хезболла» запустила в социальных сетях кампанию по сбору средств, направленную на то, чтобы побудить иракскую молодежь помочь повстанцам-хуситам приобретать беспилотники для нападения на ОАЭ.

2. The group had claimed a drone attack against Saudi Arabia in January 2021. Read Alwiyat al-Waad al-Haq 's profile here:https://t.co/RnXi6JoLzy — Hamdi Malik, Ph.D. (@HamdiAMalik) February 2, 2022

Эскалация конфликта на Аравийском полуострове

Ранее Эмираты трижды подверглись атакам со стороны хуситского движения «Ансар Аллах». Если ранее повстанцы устраивали трансграничные нападения на Саудовскую Аравию, то в прошлом месяце они нацелились на Абу-Даби. Данные шаги связаны с тем, что поддерживаемые ОАЭ бригады «Гиганты» присоединились к борьбе против хуситов в Йемене и отбили ряд ключевых территорий у повстанцев.

Последняя атака «Ансар Аллах» была зафиксирована 31 января во время визита президента Израиля Ицхака Герцога в государство Персидского залива. До этого, 17 января, сторонники движения при помощи БПЛА нацелились на нефтяные объекты и аэропорт Абу-Даби, в результате чего погибли трое иностранных рабочих. 24 января повстанцы пытались атаковать американскую базу Эд-Дафра, но две баллистические ракеты были успешно перехвачены.

UAE intercepts Houthi missile attack as Israeli president visits https://t.co/5F4YM3IVtS pic.twitter.com/oz2f2tIyUB — Reuters (@Reuters) January 31, 2022

На этом фоне 1 февраля Соединенные Штаты заявили, что направят Эмиратам эсминец и истребители пятого поколения для оказания помощи в противодействии нападениям.

Кроме того, Вашингтон пригрозил «Ансар Аллах» новыми санкциями.

«Вы слышали от президента в прошлом месяце, что решение [о возвращении хуситов в список террористических организаций] находится на рассмотрении. Мы не оступимся признать [террористами] лидеров хуситов и организаций, участвующих в военных наступлениях, которые угрожают гражданскому населению и региональной стабильности», — заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс.

В целом нынешняя американская администрация должна принять сложное решение касательно йеменского кризиса. С одной стороны, союзники США в регионе рассчитывают на возвращение хуситов в перечень иностранных террористических организаций. С другой — правозащитники предупреждают, что этот шаг может существенно затруднить доставку гуманитарной помощи в раздираемую войной страну.

1 Организация запрещена на территории РФ.