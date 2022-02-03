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Иракское ополчение взяло на себя ответственность за атаку на ОАЭ

Весь мир
Иракское ополчение взяло на себя ответственность за атаку на ОАЭ
pixabay.com  /  neildodhia

Абу-Даби, 3 февраля. Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) вечером 2 февраля заявило о перехвате трех беспилотных летательных аппаратов, которые вошли в воздушное пространство государства.

Примечательно, что ответственность за это вторжение взяло на себя иракское ополчение «Авляд аль-Ваад аль-Хак» («Бригады истинного обещания»). Единственная боевая акция, в которой ранее была замешана группировка, состоялась 23 января 2021 года. Тогда члены формирования запустили беспилотники в Саудовскую Аравию в качестве «возмездия» за атаку смертника «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ), совершенную в торговом районе Багдада.

По данным Вашингтонского института ближневосточной политики, «Бригады истинного обещания» связаны с иракской шиитской группировкой «Катаиб Хезболла», поддерживаемой Ираном.

При этом аналитический центр также заявил, что группа может находиться под прямым контролем иранского элитного подразделения «Аль-Кудс», бывший командир которого Касем Сулеймани был убит в результате воздушной атаки США на аэропорт Багдада в январе 2020 года.

Ранее в этом году «Катаиб Хезболла» запустила в социальных сетях кампанию по сбору средств, направленную на то, чтобы побудить иракскую молодежь помочь повстанцам-хуситам приобретать беспилотники для нападения на ОАЭ.

Эскалация конфликта на Аравийском полуострове

Ранее Эмираты трижды подверглись атакам со стороны хуситского движения «Ансар Аллах». Если ранее повстанцы устраивали трансграничные нападения на Саудовскую Аравию, то в прошлом месяце они нацелились на Абу-Даби. Данные шаги связаны с тем, что поддерживаемые ОАЭ бригады «Гиганты» присоединились к борьбе против хуситов в Йемене и отбили ряд ключевых территорий у повстанцев.  

Последняя атака «Ансар Аллах» была зафиксирована 31 января во время визита президента Израиля Ицхака Герцога в государство Персидского залива. До этого, 17 января, сторонники движения при помощи БПЛА нацелились на нефтяные объекты и аэропорт Абу-Даби, в результате чего погибли трое иностранных рабочих. 24 января повстанцы пытались атаковать американскую базу Эд-Дафра, но две баллистические ракеты были успешно перехвачены.

На этом фоне 1 февраля Соединенные Штаты заявили, что направят Эмиратам эсминец и истребители пятого поколения для оказания помощи в противодействии нападениям.

Кроме того, Вашингтон пригрозил «Ансар Аллах» новыми санкциями.

«Вы слышали от президента в прошлом месяце, что решение [о возвращении хуситов в список террористических организаций] находится на рассмотрении. Мы не оступимся признать [террористами] лидеров хуситов и организаций, участвующих в военных наступлениях, которые угрожают гражданскому населению и региональной стабильности», — заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс.

В целом нынешняя американская администрация должна принять сложное решение касательно йеменского кризиса. С одной стороны, союзники США в регионе рассчитывают на возвращение хуситов в перечень иностранных террористических организаций. С другой — правозащитники предупреждают, что этот шаг может существенно затруднить доставку гуманитарной помощи в раздираемую войной страну.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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