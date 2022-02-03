Корабли Балтийского флота ВМФ РФ прошли более девяти тысяч морских миль с начала 2022 года

Москва, 3 февраля. Корабли Балтийского флота ВМФ РФ с начала года в общей сложности прошли более девяти тысяч морских миль.

Командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Александр Журавлев отметил, что общая наплаванность боевых единиц Балтийского флота с начала 2022 года составила около порядка 40 суток. По его словам, в настоящее время пять кораблей и судов обеспечения успешно решают задачи в дальней морской зоне.

Пресс-служба Западного военного округа /

«С начала года экипажами кораблей флота выполнено около 20 боевых упражнений, в том числе артиллерийские стрельбы, минные постановки, глубинные бомбометания, противоминные упражнения», — рассказал Журавлев.

Ранее глава российского Минобороны Сергей Шойгу заявил, что корабли ВМФ РФ в дальней морской зоне отрабатывают защиту безопасности государства. По его словам, учения проводятся в различных районах Мирового океана.