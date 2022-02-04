Турция заверяет, что новые соглашения с Украиной не направлены против России

Годовая инфляция в Турции достигла почти 50%; Эрдоган ожидает Путина после олимпиады в Пекине; Армения и Турция впервые с 2019 возобновили авиасообщение; Анкара останется привержена Конвенции Монтрё. О главных событиях недели в Турции рассказывает автор Telegram-канала «Стамбульский волк».

Рост годовой инфляции

В январе потребительские цены в Турции выросли на 11,1%, сообщило статистическое управление республики. В то время как годовая инфляция в стране подскочила до 20-летнего максимума в 48,69%.

По данным Турецкого статистического института (TÜİK), в предыдущем месяце этот показатель составлял 36,08%. Самый высокий годовой рост цен в прошлом месяце наблюдался на транспорте — 68,89%, за ним следуют продукты питания и безалкогольные напитки (55,61%), а также мебель и бытовая техника (54,53%).

Yükselişten çöküşe AKP'nin 20 yıllık enflasyon karnesihttps://t.co/PwL8R8iaWb pic.twitter.com/2mRPp01e7f — Gerçek Gündem (@gercekgundem) February 3, 2022

Новые назначения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил министром юстиции Бекира Боздага после того, как его предшественник ушел в отставку. Чиновник ранее уже занимал этот пост с 2013 по 2017 годы.

Кроме того, президент снял с должности главу Турецкого статистического института. Это было сделано за несколько дней до публикации официальных данных по инфляции.

Geçmişte istismar için 'Çocuğun rızası var' diyen Bekir Bozdağ'dan iddialı sözlerhttps://t.co/Pz1LX9stJG pic.twitter.com/xJ6DSV8XBm — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) February 2, 2022

Визит в Киев

Эрдоган в четверг 3 февраля направился в Киев для встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским. В ходе визита были подписаны соглашения о зоне свободной торговли и строительстве завода по производству беспилотных летательных аппаратов.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'da Resmî Törenle karşılanıyor

https://t.co/j4HlM6afW7 — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) February 3, 2022

Глава Управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун в интервью агентству Bloomberg заявил, что Украина выразила намерение закупить у республики новые БПЛА. При этом он отметил, что ни одно соглашение, подписанное между Киевом и Анкарой, не направлено против Российской Федерации.

Эрдоган ожидает Путина

Президент Турции заявил, что его российский коллега Владимир Путин прибудет в Анкару после визита в Китай.

«Сегодня у нас будет встреча с господином Зеленским, а господин Путин сообщил нам, что после визита в Китай посетит Турцию», — сказал Эрдоган 3 февраля перед поездкой на Украину.

Ранее турецкий лидер говорил о том, что хотел бы устроить встречу Путина и Зеленского в Турции, а на себя взять роль посредника урегулирования кризиса вокруг Украины.

Визит президента Израиля

Президент Израиля Исаак Герцог посетит Анкару с официальным визитом в середине марта, заявил 3 февраля президент Турции.

За последнее десятилетие турецкое руководство не раз конфликтовало с Израилем, однако начиная с прошлого года Анкара пытается наладить отношения с Тель-Авивом и другими государствами региона. Что стало причиной таких перемен, почему Эрдоган решил отказаться от внешней политики на базе исламистской идеологии и как Турция меняла свое отношение к Израилю — читайте в нашем материале.

Авиасообщение с Арменией

Борт армянской авиакомпании Flyone Armenia совершил рейс 2 февраля из Еревана в Стамбул. Он стал первым полетом между Арменией и Турцией с 2019 года.

Рейсы армянской авиакомпании будут выполняться два раза в неделю, по понедельникам и пятницам. Авиационные власти Еревана также дали разрешение на выполнение полетов турецкой авиакомпании Pegasus. Первый вылет из Стамбула состоялся вечером в среду, 2 февраля, в Ереван.

Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci kapsamında ilk doğrudan uçuş gerçekleşti.https://t.co/rCbfVm0bVH pic.twitter.com/6ZrMVm6nmb — TRT AVAZ (@trtavaz) February 3, 2022

«Сдерживание агрессии»

Официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын провел по телефону переговоры с советником лидера США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Согласно письменному заявлению Совета национальной безопасности Белого дома, стороны обсудили дипломатическое взаимодействие с Российской Федерацией, а также совместные усилия по сдерживанию «агрессии России в отношении Украины». Салливан и Калын также затронули региональные вопросы, в том числе усилия Турции и Армении, направленные на нормализацию отношений.

Союз с Азербайджаном

В Великое национальное собрание Турции 1 февраля был внесен законопроект о «Шушинской декларации», которая предусматривает оказание Баку и Анкарой взаимной помощи в случае возникновения угроз или агрессии со стороны третьего государства. Документ был подписан 15 июня 2021 года лидерами Азербайджана и Турции в городе Шуша в Нагорном Карабахе. Декларация подразумевает, что Анкара и Баку совместно будут модернизировать вооруженные силы и проводить совместные военные учения.

Дефицит газа

Из-за проблем с поставками природного газа в середине января из Ирана Турция столкнулась с дефицитом голубого топлива. Сбой поставок пришелся на период холодов по всей стране. Власти начали отключать от газа электростанции и промышленные предприятия. Однако, как заявил Эрдоган, Анкара смогла компенсировать потери поставкой энергоресурсов из Азербайджана.

19 января Иран сообщил о приостановке поставок на 10 дней из-за утечки газа на турецкой станции. Представитель отрасли в Турции прокомментировал ситуацию в беседе с агентством Reuters. По его словам, объем поставляемого иранского газа не соответствуют договоренностям Анкары и Тегерана и составляет примерно половину от обещанного.

Посол России встретился с Чавушоглу

Посол России в Турции Алексей Ерхов провел встречу с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

«Посол Алексей Ерхов провел встречу с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, в ходе которой стороны обсудили ряд международных и двусторонних вопросов», - говорится в заявлении посольства Российской Федерации в Анкаре.

Приверженность Конвенции Монтрё

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара намерена строго соблюдать условия Конвенции Монтрё.

«Статус проливов, установленный Монтрё, в интересах всех государств. В нынешних условиях и речи не идет о том, чтобы отказываться от этой конвенции, тем более, учитывая кризис вокруг Украины», — заявил он.

Кроме того, Акар добавил, что Турция продолжит диалог с Россией и Украиной и будет выполнять все обязательства перед НАТО.

Akar'dan 'Karadeniz' açıklaması: Montrö'nün sağladığı statünün bütün taraflar için yararlı olduğunu hep gündeme getirdikhttps://t.co/TSiJVeDH36 pic.twitter.com/Shvs51gM8O — soL Haber (@solhaberportali) January 31, 2022

Управление аэропортом Кабула

Эрдоган, комментируя вопрос об управлении международным аэропортом Кабула заявил, что движение «Талибан»1 (запрещено в РФ) не смогло прояснить свою позицию. Ранее, на прошлой неделе, СМИ со ссылкой на министерство иностранных дел Катара заявляли, что Доха и Анкара заключили с талибами соглашение по этому вопросу.

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1 Организация запрещена на территории РФ.