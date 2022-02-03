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Базовая процентная ставка в ЕС осталась нулевой

  /   Обновлено: 03 февраля 2022 16:40
Экономика
Базовая процентная ставка в ЕС осталась нулевой
bankingsupervision.europa.eu  /  Официальный сайт Европейского центрального банка

Франкфурт-на-Майне, 3 февраля. Совет управляющих Европейского центрального банка принял решение о сохранении прежнего размера базовой процентной ставки.

Процентная ставка по кредитам осталась в Европе на максимально низком нулевом уровне. Соответствующее решение было выработано в рамках Совета управляющих ЕЦБ.

Отмечается, что базовый индикатор находится у отметки 0% с марта 2016 года. В сообщении регулятора указывается, что ставка по ключевым операциям рефинансирования, а также ставки по маржинальным кредитам и депозитным вкладам будут располагаться в диапазоне 0%, 0,25% и -0,5% соответственно.

Кроме того, совет считает, что ставки ЕЦБ будут находиться на текущем уровне, либо опустятся более низко, пока уровень инфляционного давления не достигнет 2%. Также, ставку оставят на время «переходного периода», который отличается инфляцией выше целевого значения. В начале июля 2021 года, европейский регулятор внес коррективы по среднесрочной цели относительно инфляции до 2% с прежнего обозначения «чуть ниже 2%».

Национальный банк Украины, который выполняет функции финансового регулятора в стране, недавно поднял учетную ставку на процент. После этого индикатор достиг 10%.

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